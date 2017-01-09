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وزارة الدفاع الوطني تصدر بيانا بشأن المعنيين بالخدمة الوطنية، تابعوا التفاصيل من هنا

nesrine mahfouf 9 يناير 2017 الحدث اضف تعليق 8 زيارة

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اعلمت وزارة الدفاع الوطني اليوم بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين (30) سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، المقررة من قبل فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تتواصل في ظروف جيدة.

وفي هذا الصدد، ومنذ بداية هذه العملية إلى غاية 31 ديسمبر2016، قُدّر عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية بـمائتين وخمسة وثلاثين ألفا وثلاثين (235030) مواطنا، من بينهم ثلاثة آلاف وثلاث مائة وثلاثة عشر (3313) مقيما بالخارج.

في إطار نفس هذه الإجراءات، وفي نفس الفترة، تم تسوية وضعية ستمائة وسبعة وخمسين ألفا ومائة وسبعة عشر (657117) متأخرا من الدفعات إلى غاية 2013 .

 من جهة أخرى، انهت وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن مراكز الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم، بالسرعة المطلوبة، وهذا بصرف النظر عن جداول المرور المحددة سابقا.

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