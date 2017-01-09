نوري: قطاع السياحة يحتاج إلى يد عاملة ذات مؤهلات كافية

أكد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، ببسكرة أن الطاقات التكوينية المتاحة مجندة لأجل تدارك النقائص في مجال التأطير في قطاع السياحة وتكوين موارد بشرية ذات كفاءة.

وصرح الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية، أن الطاقات التكوينية سواء كانت مع قطاع التعليم العالي و قطاع التكوين و التعليم المهنيين أو تلك التي يتوفر عليها قطاع التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية مجندة من أجل تدارك العجز الملحوظ في الإطارات بالنسبة لمختلف المرافق السياحية.

وأفاد نوري في هذا السياق “لدينا اتفاقيات مع الخارج لإرسال بعثات من الموارد البشرية لمواصلة التكوين وإعادة الرسكلة والتكوين الاختصاصي في عدة مجالات”، لافتا الى أن تشييد المرافق السياحية بما في ذلك الفنادق شيء جميل لكن الأصلح أيضا هو تكوين إطارات وموارد بشرية ذات تكوين في المستوى المطلوب من الكفاءة.

وبعد أن أبرز أن العتاب المتداول أحيانا حول تدني الخدمات وعدم وجود يد عاملة مؤهلة، قال المسؤول الأول عن القطاع “هي حقيقة لا نتهرب منها ولا نتملص منها ونعمل على أساس تدارك تلك النقائص”، مشيرا إلى أن السياحة قطاع حساس يحتاج إلى يد عاملة مختصة ذات المؤهلات الكافية.

من جهة أخرى صرح الوزير أن ما يفوق 1580 مشروعا استثماريا معتمدا عبر التراب الوطني منها 580 مشروعا في مرحلة إنجاز نهائية، معتبرا أن ذلك يدل على أن هناك عناية خاصة بالقطاع السياحي مع الأمل بأن يسمح تجسيد مختلف المشاريع من تدارك العجز في هياكل الإيواء وتطوير السياحة عموما.

وفيما يخص تحديث هياكل فندقية عمومية ذكر الوزير بأن هناك شبكة بأكثر من 70 وحدة فندقية معنية بعمليات إعادة التأهيل عبر التراب الوطني بغلاف مالي إجمالي يفوق 70 مليار د.ج ، مشيرا إلى أن غالبية المشاريع انطلقت بشأنها الأشغال لكن المتعثرة منها راجعة لعدم قدرة الإطارات على تسيير هذا الحجم الكبير من الاستثمار.

وأكد في هذا السياق” نحن ماضون في إعادة بعث هذا الملف وإعطائه ما يستحقه من العناية على اعتبار أن هذه المؤسسات الفندقية تقدم خدمات كبيرة في عديد المناطق عبر الوطن”.

وتميزت زيارة وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية بتدشين المقر الجديد لمديرية السياحة والصناعة التقليدية الضاحية الشمالية لمدينة بسكرة إلى جانب معاينة سلسلة من الهياكل والمرافق منها مركب حموي و القرية السياحية المسماة ” حدائق الزيبان” قبل زيارة مسجد وضريح الصحابي عقبة بن نافع الفهري بمدينة سيدي عقبة.

ق.و