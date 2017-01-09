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نفطال تتوقع استلام 12 محطة جديدة لتوزيع الوقود بالطريق السيار

في إطار عصرنة وتحديث المؤسسة آفاق 2030:
نفطال تتوقع استلام 12 محطة جديدة لتوزيع الوقود بالطريق السيار

eldjazair 9 يناير 2017 الاقتصاد اضف تعليق 6 زيارة

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كشف الرئيس المدير العام لشركة نفطال حسين ريزو عن تسلم 12 محطة جديدة لتوزيع الوقود على مستوى الطريق السيار خلال العام الجاري.
وخلال زيارة قام بها لولاية تيسمسيلت امس، أكد ريزو أن عدد المحطات التي يتم إنجازها على هذا المرفق الهام يتجاوز 30 محطة من بينها 12 محطة سيتم استلامها في العام الجاري وتقوم بتقديم خدمات وفق المعايير الدولية، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي في إطار عصرنة وتحديث المؤسسة حتى 2030
وأضاف أن البرنامج الشركة يتضمن أيضا إنجاز أكثر من 136 محطة توزيع كبرى على المستوى الوطني، حيث تم الشروع خلال السنة الماضية في إنجاز ست محطات على أن تبدأ أشغال إنجاز أزيد من عشرين محطة خلال العام الجاري، وتستمر العملية حتى عام 2030.
ق.و

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