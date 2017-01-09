تكليف مركز مراقبة النوعية بمنح شهادات المطابقة

تم تكليف المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم من طرف وزارة التجارة لمنح شهادات المطابقة لمنتجات الاستهلاك الموجهة إلى التصدير حسبما علم لدى هذه المؤسسة العمومية.

ويهدف هذا الإجراء الذي يعنى بالمنتجات الغذائية ومواد التجميل أساسا إلى تسهيل عمليات التصدير خارج قطاع المحروقات. “وبهدف تعزيز تواجد الجزائر في الأسواق الدولية في إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير وترقية الصادرات خارج المحروقات وضع المركز الجزائري مراقبة النوعية و الرزم هذا الإجراء من اجل إصدار شهادات المطابقة للمتعاملين الاقتصاديين” حسبما أفاد به هذا المركز.

و عليه فعلى المتعاملين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة توجيه طلب إلى المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم يحتوي على المعلومات اللازمة على غرار تاريخ الإنتاج والصلاحية الكميات الموجهة للتصدير و البلد الذي يصدر إليه إضافة إلى البطاقة التقنية للمنتوج.

وسيحول هذا الطلب بعد ذلك إلى المديرية العامة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ومديرية التجارة للولاية المكلفة إقليميا بأخذ عينات و تقديم شهادة مطابقة للمنتوج.

ق.و