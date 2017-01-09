بن غبريت: لم نحدّد بعد عدد المناصب الشاغرة و5 آلاف منصب بالتعاقد

أكدت وزير ة التربية الوطنية نورية بن غبريت، مساء أول أمس، خلال إشرافها على اليوم العربي لمحو الأمية أنه لم يتم تحديد عدد المناصب الشاغرة بعد بالقطاع وأن عدد المناصب بصيغة التقاعد وصلت إلى 5000 منصب.

واعتبرت بن غبريت ان الملتقيات الجهوية لا تزال متواصلة و سيتم من خلالها تحديد المناصب في مسابقة التوظيف الخارجي و ان هده العملية تتطلب جمع اكبر عدد ممكن من المعطيات.كما دعت الشركاء الاجتماعيين و موظفي القطاع الالتزام بالحكمة وروح المسؤولية خاصة ان القطاع حقق عديد و المكاسب و المطالب المطروحة على الدولة.

وفي ردها عن سؤال حول تهديد تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات بتنظيم اعتصام وطني و اعتصامات جهوية في 28 جانفي الجاري في اجتماعه المنعقد السبت، دعت الوزيرة الشريك الإجتماعي و كل الموظفين إلى الإلتزام بروح الحكمة والمسؤولية لا سيما و أن الحكومة حققت جوهر الإنشغالات التي كانت مطروحة في قطاع التربية الوطنية.

وأضافت أن هذه المكاسب سمحت ب ” تحسين الظروف الإجتماعية و مهنية” لكل موظف في القطاع , مؤكدة بالمناسبة أن اللقاءات الثنائية مع الشريك الإجتماعي ستنطلق في غضون عشرة (10 أيام).

نسرين.م