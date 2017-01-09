بابا عمي: لا زيادة في الضرائب قبل 2019

أرجع وزير المالية حاجي بابا عمي، مشاكل عدم التحصيل الضريبي في الجزائر، وتراكم الديون الضريبية غير قابلة للتحصيل منذ 1962 إلى عدم عصرنة المديرية العامة للضرائب على جميع المستويات.

وقال حاجي بابا عمي، أمس، خلال عرضه لقانون ضبط الميزانية أمام نواب لجنة المالية والميزانية، إن حل هذه الإشكالية المستعصية منذ عقود سيتم من خلال عملية عصرنة النظام الضريبي الوطني الذي شرع فيه بداية من العام الجاري والذي يتوقع أن ينتهي العام 2019.

وأفاد حاجي بابا عمي، بأن الديون الضريبية المتراكمة على مر السنين يستحيل تحصيلها من طرف الخزينة العمومية، وبالتالي بات التفكير في تصفيتها أكثر من ضرورة وفقا للمسارات الدولية المعمول بها.

وقال حاجي بابا عمي، إن الجزائر لا تتوفر حاليا على قانون يسمح بتطهير الديون التي لا نستطيع إعادتها إلى الخزينة، رغم وجود ديون تعود إلى سنوات الستينات ولا تزال تتراكم إلى الآن وتنقل من سنة إلى سنة في الحصيلة المالية للدولة، داعيا إلى ضرورة تنظيف وتطهير وضعية مستحقات الخزينة، لأنه من غير المعقول ترك هذه الأموال في الحصيلة المالية للدولة.

كما دافع الوزير خلال عرضه لقانون ضبط الميزانية عن الضرائب والرسوم التي تضمنها قانون المالية 2017 مشيرا إلى عدم فرض ضرائب جديدة إلى غاية 2019، وتعويض ذلك بالعمل على توسيع الوعاء الضريبي بمحاربة السوق الموازية.

إطلاق قرض سندي”حلال”

وكشف حاجي بابا عمي عن دراسة إمكانية إطلاق قرض سندي بدون فائدة، بما يتطابق مع الشريعة أي بتطبيق نظام الهوامش من أجل تشجيع المزيد من الجزائريين المترديين للمشاركة في العملية.

نسرين.م