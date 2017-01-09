الاحتجاجات الأخيرة سببها الحكومة والإشاعة وغياب الأحزاب

اختلف المتدخلون، أمس، في منتدى “المحور اليومي” في تشخيص واقع الاحتجاجات التي حدثت في بعض مناطق البلد بداية هذا الشهر في الوقت الذي حمل فيه الخبراء الاقتصاديون الحكومة المسؤولية وتأكيد المنظمة الوطنية للتجار والحرفيين أن الإشاعة لعبت دورا هاما في تأزم الوضع، تساءل الخبراء السياسيون عن موقع الأحزاب السياسية من إعراب هذه الاحتجاجات.

كمال رزيق:

“الحكومة هي المسؤولة عن الفوضى والتلاعب بالأسعار”

حمل الاقتصاديون، الحكومة مسؤولية موجة أعمال الشغب التي شهدتها العديد من المناطق في الآونة الأخيرة، حيث كان من المفروض عليها أن تتوقع ردة الفعل التي سترافق القانون، مشيرين إلى أنه كان عليها تسخير مصالحها لتوعية وتوضيح القانون والزيادات التي يتضمنها.

وأنتقد بهذا الصدد الاقتصادي كمال رزيق لدى حلوله ضيفا بمنتدى “المحور اليومي” الحكومة التي أوكلت مهمة إعداد قانون المالية لخبراء غير أكفاء لم يقوموا بمصارحتها بتبعات تفعيله، محملا إياها مسؤولية الاحتجاجات الأخيرة، موضحا بأنها أخطأت عندما وثقت بمعدي قانون المالية الذين لم يخبروها بتبعاته وما سيرافق تفعيله، مشيرا إلى أنها كان عليها أن تتوقع أيضا ردة فعل الشعب و أن تأخذ بعين الاعتبار أن التجار سيضربون قراراتها عرض الحائط، وكان عليها أن تقوم بالترتيبات اللازمة من توعية وتوضيح للزيادات للمجتمع من أجل معرفة كيفية التعامل مع الوضع، معتبرا أن كل تطمينات الحكومة بُنيت على أفكار خاطئة.

هذا وأعاب كمال رزيق على الدولة لجوءها إلى السياسات السهلة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية من خلال لجوئها إلى الضرائب غير المباشرة، في الوقت الذي كان من المفروض عليها أن تقوم باسترجاع أموالها الضائعة بتحصيل الضرائب المباشرة المتهرب منها، والتي بلغت قيمتها سنة 2014 إلى 120 مليار دولار، والتي بفعلها صنفت الجزائر من أضعف الدول فيما يتعلق بالتحصيل الضريبي والذي لم يتعدى 20 بالمائة.

من جهة أخرى وردا منه على المعتقدين بأن القيمة المضافة على المواد لن تُفيد الدول في شيء، كشف ضيف “المحور اليومي” بأنه على الرغم من أن حجم “TVA” لدى توزيعها على المواطنين تعتبر معقولة إلا أن الحكومة تنتظر تحصيل 110 مليار دينار خلال 2017.

وجدد الخبير رزيق التشديد على الحكومة، ضرورة العودة لاحتكار التجارة الخارجية، بأن تصبح المستورد الوحيد لمنع بارونات الاستيراد الحالية من فرض أسعارها كما تقوم به اليوم، محملا في الوقت ذاته وزارة التجارة و مصالح الضرائب و الجمارك و وزارة المالية مسؤولية تحكم هؤلاء البارونات في الأسعار، قائلا:” غياب وزارة التجارة ومصالح الضرائب والجمارك ووزارة المالية هي من فسحت المجال للبارونات للتحكم في الأسعار كما يريدون، متحججين بوجودهم في سوق حرة و متناسين أن هذه الأخيرة تتطلب فوترة” مؤكدا أن هذا كله يحدث في ظل غياب رقابة الحكومة، مرجعا أسباب ارتفاع أسعار المواد مؤخرا إلى غياب النقود المعدنية أيضا، والتي أدت إلى عدم تفعيل الزيادة الحقيقية المنصوص عليها، وهي الثغرة التي تركتها الدولة لصالح التجار لاستغلالها لصالحهم.

بولنوار:

“الإشاعة سببت الفوضى والتجار خسروا 30 مليار سنتيم”

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أن الإشاعة هي من تسببت في فوضى الـ2 جانفي، موضحا بأن إشاعة إضراب أصحاب المحلات التجارية أدت إل زيادة الطلب على أسعار المواد الواسعة الاستهلاك ب30 بالمائة، والتي أدت إلى استفادة البارونات من ذلك، كما رافقتها زيادة في الأسعار بحجة قانون المالية 2017، كما تسببت في خسارة التجار لـ30 مليار سنتيم قيمة يومين من التوقف عن العمل، مجددا مطالبته الحكومة بإجبار المنتجين والمستوردين عن الإعلان عن أي زيادة في أسعار سلعهم قبل بيعها للتجار، مؤكدا بأن الأسعار لن تشهد ارتفاعا خلال 6 أشهر الأولى من 2017.

عمار رخيلة:

“الأحزاب في الجزائر مرتبطة بالانتخابات فقط”

ومن جهته تساءل الخبير السياسي عمار رخيلة عن دور الأحزاب الغائبة في هكذا أحداث، في الوقت الذي ينبغي عليها أن تلعب فيه دورا فعالا، موجها لها انتقادات لاذعة بالخروج من سباتها من جحرها على وقع جرس الإستحقاقات ” الإنتخابات”، قائلا” الأحزاب السياسية في الجزائر استقالت من عملها الجواري مع الشعب من نقل لانشغالاته، و ظلت علاقتهم مرتبطة بقضية الإنتخابات فقط”.

وطالت انتقاداته للسلطة التي اعتبر أن سياستها التضييقية التي تمارسها على الأحزاب هي التي تزيد من تعقيد الأمور في كل مرة، و فيما يخص نضرية المؤامرة أعاب رخيلة المؤمنين بذلك، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تحدث في بلد يملك التعددية الحزبية و الحديث عنها تخلف سياسي.

هذا ونفى المتحدث، وجود علاقة لأعمال الشغب الأخيرة بقانون المالية مؤكدا أن الفاعلين فيها أغلبهم شباب يعيشون قطيعة مع المجتمع، مسبوقين قضائيا وجدوا الفرصة للانتقام من واقعهم، معيبا في الوقت ذاته على الحكومة تعاملها مع هذه الأعمال بالردع كونه يؤزم الوضع أكثر، معتبرا أن سياسة القوة و الردع تؤكد للجميع بأن الحكومة لا تملك القدرة و طرق التواصل مع شعبها.

وفاء مرشدي