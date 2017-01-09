إيمان هدى فرعون: فتح رأسمال مؤسسة اتصالات الجزائر غير وارد تماما

نفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، أمس الإثنين، نفيا قاطعا فتح رأسمال مؤسسة اتصالات الجزائر أو أحد فروعها.

واعتبرت الوزيرة خلال نزولها ضيفة على منتدى الإذاعة الوطنية أن هذا الأمر “غير وارد تماما” وقالت “ربما كان هناك سوء فهم عندما تكلمنا عن فتح الكيلومتر الأخير للمناولة, لكن ليس هناك اي داع لفتح رأسمال إتصالات الجزائر أو أحد فروعها رغم الرغبة التي أبداها متعاملون أجانب من دول مختلفة في الدخول في رأسمال المؤسسة”.

وبعد أن ذكرت بمصادقة مجلس الوزراء الأخير على مشروع القانون التمهيدي المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية, شددت فرعون على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتحيين المنظومة القانونية للقطاع التي لم تحين منذ 2003.

ق.و