الأحد , يناير 8 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / شدد على ضرورة طي صفحة "الحزب" الواحد من يسير سلطاني::
“ينبغي تبني قانون النسبية في تسيير شؤون الحكم”

شدد على ضرورة طي صفحة "الحزب" الواحد من يسير سلطاني::
“ينبغي تبني قانون النسبية في تسيير شؤون الحكم”

eldjazair 8 يناير 2017 الوطني اضف تعليق 5 زيارة

49d40f7c8eec8c4c967d26a28a7d3c8249ab4f38

شدد الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، على السلطة القائمة ضرورة تبني قانون النسبية في تسيير شؤون البلاد وطي ما أسماه بصفحة “الحكم الواحد”.
وذكر أبو جرة في تصريحات نقلتها أحد القنوات الخاصة:” ينبغي أن يطوي الإسلاميون والديمقراطيون والوطنيون صفحة الحكم الواحد والحزب الواحد الذي يحكم البلاد ويسير الجزائر وتكون عنده الأغلبية في البرلمان و البلديات و ترسيخ قانون النسبية ومنح الفرصة للأحزاب الذين هم في الدرجة الأولى والثانية يكون لديها تمثيل في البرلمان وفي مجلس الأمة والمجالس الشعبية الولائية والبلدية .”وتابع:”ويفرض فرضا على هذه الأحزاب أن تتآلف فيما بينها وتتجاوز إيديولوجيتها لتكون أحزاب فاعلة في المشهد السياسي من حيث تقديم البرامج و الكفاءات “.
وبارك سلطاني خطوة تحالف الإسلاميين مبرزا أن التيار الإسلامي كلما حصلت فيه تحولات وإنتكاسات وأزمات إلا وتوفرت لديها القدرة على لملمة نفسها وشتاتها واصفا الإندماج الذي حصل بينها في الآونة الأخيرة بالتلقيح السياسي الذي سيمنع إنتكساتها مستقبلا و ذكر :” ما يجري اليوم في الأحزاب الإسلامية شكل من العزم من قيادات الأحزاب السياسية على تجاوز أخطائها و قراءة واقعها ولملمة صفها بالذهاب ليس فقط لوحدة إنتخابية وإنما لمرحلة إندماجية كتلة النهضة التاريخية و كتلة حمس التاريخية” وأضاف ردا على إحتمالية فشل تحالف الإسلاميين :” لا أعتقد أن وحدة التيار الإسلامي سيفشل بالنظر لتاريخ الإنقسامات التي عاشتها فهم استوعبوا الدرس و توجهوا للواقعية السياسية”.
وفي الوقت الذي يقال أن التحالف الإسلامي هو تهديد للسلطة القائمة أكد أبو جرة أن هذا الكلام غير صحيح بالمرّة بل بالعكس ستكون سعيدة – على حد تعبيره- من باب أن ستخاطب جهة أوجهتين و قال :” تحالف الإسلاميين لن يزعج السلطة و إنما ستكون سعيدة وبدل أن تتكلم مع سبعة ألسن و 7 زعامات و 7 برامج ستجد زعيما واحدا أو زعيمين تتكلم معهما”.
وعن مشاركة الإسلاميين في الإستحقاقات المقبلة رغم خطاب الإنتقادي والمشكك في نزاهتها أشار سلطاني أنه لا خيار ولا حل لهم غير المشاركة والحفاظ على وجودهم ممثلين في قبة البرلمان والطبيعة لا تقبل الفراء إن لم يلمؤه هم هناك من يملئ فراغهم .
زينب بن عزوز

عن eldjazair

شاهد أيضاً

education

على أن يدخل الطور الثاني منها حيز التنفيذ بداية من 2018:
مشروع تقييم بيداغوجي لمناهج الجيل الثاني مطلع شهر فيفري

من المنتظر أن تعرض وزارة التربية مطلع شهر فيفري مشروع تقييما بيداغوجيا لمناهج الجيل الثاني …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super