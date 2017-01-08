“ينبغي تبني قانون النسبية في تسيير شؤون الحكم”

شدد الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، على السلطة القائمة ضرورة تبني قانون النسبية في تسيير شؤون البلاد وطي ما أسماه بصفحة “الحكم الواحد”.

وذكر أبو جرة في تصريحات نقلتها أحد القنوات الخاصة:” ينبغي أن يطوي الإسلاميون والديمقراطيون والوطنيون صفحة الحكم الواحد والحزب الواحد الذي يحكم البلاد ويسير الجزائر وتكون عنده الأغلبية في البرلمان و البلديات و ترسيخ قانون النسبية ومنح الفرصة للأحزاب الذين هم في الدرجة الأولى والثانية يكون لديها تمثيل في البرلمان وفي مجلس الأمة والمجالس الشعبية الولائية والبلدية .”وتابع:”ويفرض فرضا على هذه الأحزاب أن تتآلف فيما بينها وتتجاوز إيديولوجيتها لتكون أحزاب فاعلة في المشهد السياسي من حيث تقديم البرامج و الكفاءات “.

وبارك سلطاني خطوة تحالف الإسلاميين مبرزا أن التيار الإسلامي كلما حصلت فيه تحولات وإنتكاسات وأزمات إلا وتوفرت لديها القدرة على لملمة نفسها وشتاتها واصفا الإندماج الذي حصل بينها في الآونة الأخيرة بالتلقيح السياسي الذي سيمنع إنتكساتها مستقبلا و ذكر :” ما يجري اليوم في الأحزاب الإسلامية شكل من العزم من قيادات الأحزاب السياسية على تجاوز أخطائها و قراءة واقعها ولملمة صفها بالذهاب ليس فقط لوحدة إنتخابية وإنما لمرحلة إندماجية كتلة النهضة التاريخية و كتلة حمس التاريخية” وأضاف ردا على إحتمالية فشل تحالف الإسلاميين :” لا أعتقد أن وحدة التيار الإسلامي سيفشل بالنظر لتاريخ الإنقسامات التي عاشتها فهم استوعبوا الدرس و توجهوا للواقعية السياسية”.

وفي الوقت الذي يقال أن التحالف الإسلامي هو تهديد للسلطة القائمة أكد أبو جرة أن هذا الكلام غير صحيح بالمرّة بل بالعكس ستكون سعيدة – على حد تعبيره- من باب أن ستخاطب جهة أوجهتين و قال :” تحالف الإسلاميين لن يزعج السلطة و إنما ستكون سعيدة وبدل أن تتكلم مع سبعة ألسن و 7 زعامات و 7 برامج ستجد زعيما واحدا أو زعيمين تتكلم معهما”.

وعن مشاركة الإسلاميين في الإستحقاقات المقبلة رغم خطاب الإنتقادي والمشكك في نزاهتها أشار سلطاني أنه لا خيار ولا حل لهم غير المشاركة والحفاظ على وجودهم ممثلين في قبة البرلمان والطبيعة لا تقبل الفراء إن لم يلمؤه هم هناك من يملئ فراغهم .

زينب بن عزوز