ولد عباس: لا أحد يمكنه المساس بوحدة الشعب الجزائري

أكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أنه لا أحد بإمكانه المساس بوحدة الجزائر وشعبها المحصنين مما عاشته دول الجوار من الفوضى التي اصطلح على تسميتها بـ “الربيع العربي” تعليقا منه على أحداث العنف والتخريب الذي شهدتها بعض ولايات الوطن مؤخرا.

وحيا ولد عباس خلال اللقاء الذي جمعه بجمعية قدماء المحكوم عليم بالإعدام أمس سكان منطقة القبائل على وعيهم ووضعهم لمصلحة وأمن واستقرار البلاد فوق أي اعتبار مؤكدا أنهم أبانوا من خلال أحداث العنف التي شهدتها ولاية بجاية أن الشعب الجزائري موحد ولا مكان للجهوية لا شاوي ولا عربي و ميزابي ولا ترقي وإنما جزائريون عند انطلاق ثورة أول نوفمبر .

واستشهد ولد عباس بواقعة أم درمان التي قال إنها كانت خير مثال معبر عن الوحدة الوطنية وذكر: ” لما كنا في ام درمان كان هناك 16 ألف شاب جزائري رأيتم كيف زعزعنا الملعب هاتفين ” جزائريين” فلا أحد يمكنه المساس بوحدة الشعب الجزائري “.

زينب بن عزوز