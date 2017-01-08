وفاة 26 شخص و إصابة 86 آخرين بجروح في 46 حادث مرور يوم السبت

أكد الرائد أحمد بن شارف من قيادة الدرك الوطني أن يوم السبت كان يوما كارثيا من حيث عدد حوادث المرور ، فالحصيلة حسب الدرك الوطني قد سجلت 46 حادث مرور ، أسفرت عن وفاة 26 شخص و إصابة 86 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف الرائد أحمد بن شارف خلال تدخله بالقناة الإذاعية الأولى صباح امس الأحد أن أخطر هذه الحوادث وقع بولاية المسيلة على الساعة 2.00 صباحا عبر الطريق الوطني 46 الرابط بين ولايتي بسكرة و المسيلة حيث أودى بوفاة 10 أشخاص و 13 جريح.

ثم وقع حادث مرور خطير بولاية ورقلة على الساعة 11.45 عبر الطريق الولائي 33 الرابط بين ولايتي ورقلة و غرداية بمنطقة الحجيرة حيث خلف وفاة 7 أشخاص و إصابة جريحين.

كما وقع حادثي مرور بولاية معسكر و بولاية الوادي حيث أودى الحادثين إلى وفاة 6 أشخاص و جرح 6 آخرين، و الحصيلة أربع حوادث مميتة أودت بحياة 23 شخص.

و يدعو الرائد أحمد بن شارف من قيادة الدرك الوطني مستعملي الطريق احترام إشارات و قواعد المرور، لتفادي إزهاق المزيد من الأرواح.

من جهتها قالت فلورا بوبرغوث رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين ، إن السبب الرئيسي في حوادث المرور بشري حيث يحصى 3000 ضحية سنويا ، أغلبهم أشخاص معاقين، مرجعة الحوادث إلى قلة الوعي لدى السائقين.

و أضافت رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين في تدخلها هذا الأحد في نشرة الثامنة صباحا بالقناة الإذاعية الأولى أن الجمعية تقوم بعمليات تحسيسية طوال السنة عبر وسائل الإعلام و في المدارس و لم تتوقف الحوادث .