مصطفى نسيب: لا زيادة في أسعار النقل بالنسبة للحافلات

أكد مدير النقل في وزارة النقل والأشغال العمومية، مصطفى نسيب، الأحد، أن أسعار النقل بالنسبة للحافلات، لن تشهد زيادة، بسبب ارتفاع في أسعار الوقود المقرة في قانون المالية 2017.

وأفاد، نسيب، خلال نزوله ضيفا على برنامج”ضيف التحرير” على أمواج القناة الثالثة، أنه سيلتقي مسؤولون في القطاع مع نقابات النقل، وذلك من أجل النظر في التدابير التي تسمح لقطاع النقل بأن لا يتأثر بارتفاع سعر الوقود وفقا لقانون المالية 2017.

كما أعلن المسؤول عن خط جديد للنقل الحضري نهاية 2017، مخصص لشرق العاصمة ذو مستوى خدماتي جيد، وكذا توسع خط المترو باتجاه عين النعجة وساحة الشهداء.

وفي معرض حديثه، تطرق مدير النقل إلى مختلف المشاريع التي تقدمت في الانجاز على غرار السكة الحديدية و كذا النقل الجوي و المترو.

وفيما يخص النقل بالسكة الحديدية، أشار أن المخطط الوطني للتنمية سمح بانجاز 4000 كلم خط إلى حد الآن، بالإضافة إلى 2000 كلم خط في الانجاز على المستوى الوطني، و 6500 كلم قيد الدراسة، مبرزا أنه تم تخصيص 25 مليار دولار لانجاز هذه المشاريع.

وبالنسبة لتنمية القطاع الجوي، قال نسيب أن المكاسب التي حققتها الجوية الجزائرية تسمح لها بتعزيز أسطولها بـ59 طائرة ما يسمح بتوسيع خطوطها الجوية.

كما كشف مدير النقل بوزارة الأشغال العمومية والنقل عن إنشاء لجنة مختلطة مع مختلف نقابات قطاع النقل لايجاد بدائل لامتصاص الزيادات في سعر الوقود التي جاء بها قانون المالية 2017، مطمئنا في السياق المواطنين بعدم الرفع من تسعيرة النقل.

وقال نسيم إن اللجنة المشتركة تستهدف البحث عن بدائل ممكنة لامتصاص الزيادات في أسعار الوقود التي أقرها قانون المالية الجديد حتى لا يكون لها تأثير مباشر على تسعيرة النقل، مشيرا إلى النظر في الضرائب التي يدفعها المتعامل والتي يمكن أن تكون أحد هذه البدائل الممكنة.

وشدد على أن ليس هناك في الوقت الحاضر أي قرار برفع تسعيرة النقل، مشيرا إلى أن قيام بعض الناقلين برفع التسعيرة أمر غير قانوني وعشوائي.

كما دعا المواطنين إلى ضرورة التوعية وإبلاغ مصالح الوزارة ومديريات النقل في حال تبين له وجود حالات لرفع تسعيرة النقل من بعض الناقلين لأن التسعيرة محددة بتعليمة من الوزارة على حد تعبيره.

ن.م