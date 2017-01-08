مشروع تقييم بيداغوجي لمناهج الجيل الثاني مطلع شهر فيفري



من المنتظر أن تعرض وزارة التربية مطلع شهر فيفري مشروع تقييما بيداغوجيا لمناهج الجيل الثاني التي تم اعتمادها في السنة الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى متوسط، على كل الفاعلين التربويين في محاولة لإثراء هذا المشروع، تعقبه ندوة وطنية للكشف عن الخطوط العريضة لهذا المشروع البيداغوجي، كاشفا عن تنصيب الطور الثاني من مناهج الجيل الثاني ابتداء من السنة المقبلة بالنسبة للسنة الثالثة والرابعة ابتدائي والسنة الثانية والثالثة متوسط.

أعلن المفتش العام للبيداغوجيا بن سالم السعيد لدى حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، انه سيتم عرض مشروع تقييم بيداغوجي لمناهج الجيل الثاني نهاية جانفي أو مطلع فيفري على كل الفاعلين التربويين قصد إثرائه، مبرزا أنه يرتكز على التقييم الفعال لكفاءات ومهارات التلميذ حتى يتمكن هذا الأخير من تبني هذه المناهج الجديدة، هذا و صرح بأنه سيتم خلال السنة المقبلة تنصيب مناهج الجيل الثاني الطور الثاني في السنة الثالثة والرابعة ابتدائي والسنة الثانية والثالثة متوسط، مشيرا إلى وجود لجنة على مستوى المعهد الوطني للبحث في التربية تقوم بتقييم ومراقبة كل المؤلفات والكتب المدرسية لتفادي حدوث أي اختلالات.

وعاد ضيف الأولى للحديث عن مسابقة التوظيف الجديدة لهذه السنة مفيدا بأنها ستنطلق شهر ماي المقبل، حيث سيتم الاعتماد على الأرضية الرقمية للقوائم الاحتياطية، كاشفا عن وجود عملية توظيف مباشر خارجية للأساتذة في بعض المناصب الشاغرة ويتعلق الأمر بمادتي الرياضيات والفيزياء، كما أشار إلى أن البرنامج المشترك بين الجزائر و بريطانيا في مجال تكوين المفتشين سيكون لصالح 120 مفتشا تم اختيارهم من بين أكثر من 4500 مفتش حيث سيخضعون لتكوين حول المهارات المهنية للأساتذة على 3 دورات أولاها انطلقت أول أمس، لتليها دورتي فيفري ومارس من أجل تحديد برنامج تكويني للأساتذة.

هذا وحضرت نتائج الثلاثي الأول خلال الحديث، حيث أكد المفتش العام للبيداغوجيا أن نتائجه لهذه السنة لم تختلف كثيرا عن السنة الماضية بالإضافة إلى تسجيل تحسن في بعض المؤسسات، مقرا في الوقت ذاته بتسجيل بعض الاختلالات في تمدرس التلاميذ على غرار الإضرابات وكذا الشغور المسجل بعدة مؤسسات بسبب عدم التحاق بعض الأساتذة بمناصبهم.

ووعد بن سالم السعيد بأن الوزارة تعمل على تدارك كل الاختلالات التي تم تسجيلها خلال الفصل الأول من السنة الدراسية، حيث تم إعطاء تعليمات إضافية للمفتشين البيداغوجيين لمرافقة الأساتذة عن قرب لمتابعة استكمال تنفيذ المناهج الدراسية.

وجدد المفتش تأكيده على ما ذهبت إليه وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط فيما يتعلق بأهمية دور التسيير المحلي في حسن تمدرس التلاميذ موضحا بأن عدم القدرة على التحكم في هذا الأخير سيؤدي لا محالة إلى حدوث اضطرابات لدى المتمدرسين، مذكرا بأنه تم خلال الندوة الوطنية التي أشرفت عليها الوزيرة الخميس الماضي التشديد على ضرورة إنهاء كل الأعمال التي كانت في الفصل الأول.

وفاء مرشدي