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“كليو 4” جزائرية في السوق بداية من مارس

"رونو الجزائر" سيطرح حوالي 20 ألف وحدة:
“كليو 4” جزائرية في السوق بداية من مارس

eldjazair 8 يناير 2017 الاقتصاد اضف تعليق 11 زيارة

2017-01-08_185753

يشرع المتعامل الصناعي رونو الجزائر في طرح النموذج الثالث من سيارات رونو “كليو 4” الجزائرية ابتداء من الثلاثي الثالث من السنة الجارية، لتضاف إلى سيارات “رونو سامبول” وداسيا سانديرو ستيبوي”.
وبحسب ما ذكرته مصادر على اطلاع بالملف، فان النموذج الثالث من سيارات رونو المركبة على مستوى مصنع واد تليلات بوهران و هي “”كليو 4 ” ، سترى النور خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية ، وذلك بمعدل يتراوح في مرحلة أولى إلى نحو 20 ألف وحدة، ليرتفع مستوى الإنتاج إلى أكثر من 60 ألف وحدة بالنسبة للنماذج الثلاث التي يوفرها مصنع واد تليلات بوهران، ويضاف النموذج الثالث لرونو إلى “رونو سامبول” و “داسيا”، “سانديرو ستيبوي”، اللذان يتم تركيبها بمعدل يقدر بحوالي 40 ألف وحدة سنويا، و بنسبة إدماج قدرتها مصادر مقربة من قطاع الصناعة بحوالي 23 في المائة، وتركز الوزارة الوصية على ضرورة رفع مستوى الإدماج إلى أكثر من 40 في المائة، في وقت أعلنت فيه “رونو” الجزائر عن بلوغ نسبة إدماج بنحو 30 في المائة وهو رقم أعلى من التقديرات التي تمتلكها وزارة الصناعة .
و تعتبر كليو 4 التي يرتقب أن تخرج أولى نماذجها في غضون جويلية المقبل، من بين السيارات المطلوبة كثيرا في السوق الجزائري .
عمر حمادي

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