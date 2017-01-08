سي الهاشمي عصاد: يناير رصيد مشترك لكل الجزائريين

انطلقت أمس، احتفالات رأس السنة الأمازيغية بتسطير برنامج ثري يتضمن عديد الأنشطة الثقافية يدوم على مدار أسبوع كامل، حيث ستجوب قافلة “يناير” ابتداء من اليوم مختلف المؤسسات التربوية والمنشآت الثقافية.

و بالمناسبة، أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية الهاشمي عصاد، في تصريح للقناة الأولى، امس الأحد، أن احتفالات يناير أصبحت عادة مسطرة ببرنامج ثقافي كثيف عبر مختلف التراب الوطني، مبرزا أن الاحتفال هذه السنة جاء في طابع مميز و هو الاعتراف بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

كما قال تم هناك تسجيل تجاوب كبير من طرف جميع مؤسسات الدولة و كذا تضافر جهود الوزارات خصوصا وزارة الثقافة التي ترافق برنامج الاحتفالات عبر كل الولايات.

من جهة أخرى، أشار عصاد أنه تم إعطاء شعار لاحتفالات هذه السنة ” يناير رصيدا مشتركا لكل الجزائريين”، مؤكدا أن البرنامج سيكون في مستوى هذا الحدث.

نسرين.م