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المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع مكتب البرلمان العربي

إبتداء من اليوم بالقاهرة:
المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع مكتب البرلمان العربي

eldjazair 8 يناير 2017 الحدث اضف تعليق 6 زيارة

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سيكون المجلس الشعبي الوطني ممثلا بالنائب نور الدين السد في أشغال الاجتماع السادس لمكتب البرلمان العربي الذي سينعقد على مدى يومين إبتداء من اليوم الاثنين بالقاهرة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر ان النائب نور الدين السد الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان في الوطن العربي, سيمثل البرلمان الجزائري ضمن وفد البرلمان العربي في اشغال الدورة 12 للجنة حقوق الانسان الخاصة بمناقشة التقرير الوطني الأول المقدم من طرف دولة الكويت.
ق.و

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