“الخطأ كارثي يتحمله النواب والوزراء”

قال الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، إن الخطأ المرتكب كارثي تتحمله الحكومة والبرلمان وكل من شارك في صياغة قانون المالية الحالي، داعيا إلى فتح تحقيق في الموضوع لإظهار من المتسبب فيه، متسائلا عن دورهم في مراقبة أهم وثيقة سنوية تعتمد لتسيير البلاد والتي مرت حتى على رئيس الجمهورية.

– تضمن قانون المالية لسنة 2017 ثغرة محاسبية، تمثلت في عدم تبرير القانون لما قيمته 30 مليار دينار، كيف ترون هذا الخطأ؟

أولا، يجب علينا أن نؤكد بان الإحصائيات التي تقدمها الحكومة في قانون المالية بما فيها الميزانية النهائية للسنة والتي تتضمن حواصل الضرائب المباشرة وغير المباشرة وحواصل الجمارك وغيرها لا يمكن أن تكون دقيقة، وبالتالي فان هذه الإحصائيات لا تعدو سوى تقديرات يتم وضعها.

– لكن ما تضمنه القانون كان ثغرة محسابية وليس خطأ تقديريا؟

إن صح ما تقول، فهو أمر خطير وغير مسموح به، كيف يعقل أن يمر القانون على البرلمان بغرفتيه، والحكومة ورئيس الجمهورية ولا يتم الانتباه إليه؟

– أليس ارتكاب مثل هذا الخطأ دليل على أن الكفاءة بمؤسسات الدولة في تراجع مستمر؟

أكيد فخطأ مثل هذا غير مسموح به، لذلك اعتقد أن المسؤولية يتحملها البرلمان والحكومة وبشكل خاص وزير المالية، حيث يلقى عليهم لوم كبير لأنهم لم يراقبوا ما تضمنه القانون.

– ما هو توقعك للتبريرات التي ستقدمها الحكومة؟

رد الحكومة سيكون واضحا سيخرج لنا الوزراء عبر تصريحات يؤكدون فيها للرأي العام بان الخلل مطبعي وليس حسابيا، لذلك انا أدعو لمتابعة القضية عبر فتح تحقيق في الموضوع لإظهار من المتسبب فيه.

سأله: عمر حمادي