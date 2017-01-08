“الأفنتيو” ترجح مصلحة البلاد وترفض الإحتجاج على قانون التقاعد

فضلت الإتحادية الوطنية لعمال التربية ترجيح مصلحة البلاد وركن اللجوء إلى التصعيد رغم رفضها قانون التقاعد وهذا على عكس التكتل النقابي الذي خلص أول أمس خلال اجتماعه إلى استئناف الإحتجاجات ضد قانون التقاعد وقانون المالية الذي كرس تراجع القدرة الشرائية بدءا من الـ 28 جانفي الحالي.

أكد الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال التربية فرحات شابخ، أمس في تصريح له أن الإتحادية بالرغم من رفضها لقرار الحكومة القاضي بإلغاء التقاعد النسبي إلا أنها ضد الإحتجاجات التي يقوم بها التكتل، مؤكدا أنها تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، لإيمانها بأن السبب وراء إلغاء هذا الأخير يرجع للعجز الكبير الذي يمر به الصندوق الوطني للتقاعد.

وردّ شابخ على منتقدي الإتحادية بسبب عدم مشاركتها في الإضرابات، بأنها نقابة مسؤولة وتعي جيدا بأن الإضراب له هيبته في مختلف القطاعات يُلجأ إليه كآخر سلاح عندما تسد كافة أبواب الحوار، معتبرا أنه بوجود هذا الأخير لن يكون للإضراب معنى و لن يؤدي المبتغى المنتظر منه.

هذا ورافع شابخ لصالح وزيرة التربية نورية بن غبريط، مؤكدا وجود أطراف في قطاعها يسعون بكل جهدهم من أجل عرقلة عملها، منوها في السياق ذاته إلى أن الإحتجاجات التي قام بها التلاميذ قبل العطلة للمطالبة بالتراجع عن تقليص مدتها يمكنها ان تشعل الفتنة في الجزائر.

وقدم شابخ اقتراح الاتحادية للتمكن من استدراك عجز الصندوق والتعامل مع القانون خاصة بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان، تتمثل في تنصيب لجنة رباعية متكونة من البرلمانيين والسيناتورات وممثلين عن الحكومة والإتحاد العام باعتباره الممثل في كل القطاعات، لإيجاد طرق لتموين الصندوق.

وفاء مرشدي