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10ألاف علم وطني سيوزع بساحة البريد المركزي احتفالا بيناير

nesrine mahfouf 7 يناير 2017 Non classé اضف تعليق 4 زيارة

سيتم يوم الخميس القادم، توزيع 10 ألاف علم وطني جزائري على المواطنين بساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة ، وذلك بحضور السلطات المحلية و عدد من الوزراء الذين سيشاركون في احتفال “عيد يناير” مع المواطنين.

و تأتي هذه المبادرة من تنظيم الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة،و سيشارك عدد كبير من الفنانين الجزائريين في هذه التظاهرة الأولى من ونوعها التي ستعرفها الجزائر العاصمة،كما أفادت مصادر خاصة نقلا عن مصادر اعلامية، أن المبادرة تهدف إلى تتحول ساحة البريد إلى مسرح كبير للموسيقى و العروض،كمبادرة تهدف أساسا إلى التحسيس بسلوك المواط123نة و تذكر بأهمية الحفاظ على أمن و استقرار البلاد.

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