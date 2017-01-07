كمال خربوش: الأمية في الجزائر تتراجع إلى 12.33 بالمائة

صرح مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، كمال خربوش، بأن الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية المطبقة بين 2007 و2015 مكنت من محو أمية أزيد من مليوني شخص لا يعرف أبجديات القراءة والكتابة والحساب، مؤكدا ضرورة الانتقال إلى استراتيجية جديدة بين 2015 و2024 تنفيذا للتوصيات الإقليمية والعالمية.

وأفاد خربوش، لدى نزوله ضيفا على حصة “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أمس أن”الإستراتيجية التي اشتركت فيها قطاعات عدة وتجند لها نحو 12 ألف عون متعاقد مكلفين بمحو الأمية والتي استهدفت النساء والفتيات خاصة في المناطق الريفية والشريحة العمرية بين 15 و 49 سنة، مكنت من تحقيق نتائج باهرة في مقدمتها تحرير حوالي مليوني و200 ألف أمي كانوا لا يعرفون أبجديات القراءة والكتابة والحساب، كما خفضت نسبة الأمية في الجزائر إلى 12.33 بالمائة بعدما كانت في آخر إحصاء قامت به مصالحه عام 2008 حوالي 22.3 بالمائة، و كذا إدماج المتحررين من الأمية في التكوين المهني ومواصلة التعليم عن بعد،بالإضافة إلى إدماج 1175 دارس في التعليم النظامي، و9546 دارسا في التعليم عن بعد فضلا عن وجود حالات حصل أصحابها على شهادات الليسانس و الماستر.

وأرجع المتحدث نجاح الإستراتيجية إلى تضافر جهود جميع القطاعات، وتجند حوالي 12 ألف عون متعاقد مكلفين بمحو الأمية فضلا عن 22 ألف إطار من جهاز المساعدة على الإدماج المهني تلقوا تكوينا مهما لتلبية الحاجيات البيداغوجية.

هذا وشدد ضيف القناة الأولى على أهمية الانتقال إلى وضع برنامج جديد لإعادة ترتيب الإستراتيجية الحالية والأولويات للتماشي مع التغيرات الحاصلة في المجتمع والعالم.

و قال خربوش:”نحن ملزمون بتطبيق التوصيات الإقليمية كالعقد العربي لمحو الأمية الذي يطالب كل دولة عربية بإقامة إستراتيجية جديدة لمحو الأمية تمتد بين 2015 إلى 2024، كما أننا ملزمون أيضا بتطبيق التوصيات العالمية لليونسكو وبرنامج التنمية المستدامة إلى غاية 2030، و من الضروري الانتقال من محو الأمية الكلاسيكي لمحو الأمية الأبجدية حيث نمتلك حاليا عدة مشاريع في هذا المجال وقد بدأنا العام الماضي في محو الأمية الأبجدية باللغة الأمازيغية، والشعار الثاني هو محو الأمية الثقافية والثالث هو محو الأمية المعلوماتي”.

الجزائر تحقق نقلة نوعية بإرساء دعائم الإستراتيجية الوطنية

من جهة اخرى، حققت الجزائر نقلة نوعية بفضل ارساء دعائم الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية بحيث تقلصت نسبتها الى 12 بالمائة سنة 2016 حسب ما أكدته الجمعية الجزائرية لمحو الأمية”اقرأ” في بيان لها.

وأوضحت الجمعية بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية المصادف ليوم 8 جانفي من كل سنة أن الجزائر حققت “نقلة نوعية من خلال ارساء دعائم الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية”، بحيث انخفظت نسبتها حسب الديوان الوطني للاحصاء من 31 بالمائة سنة 1998 الى 12 بالمائة سنة 2016”.

ولدى عرضها للنشاطات التى ساهمت بها، أكدت جمعية “اقرأ” أن قرابة مليوني شخص استفادوا من برامجها في مجال محو الأمية من بينهم 1.643.906 امرأة الى جانب انشاء مراكز جوارية لمحو الأمية و تكوين وادماج المرأة و الفتاة بالتعاون مع السلطات المحلية والمؤسسات الخاصة وعددها 15 مركزا في الأوساط الريفية.

كما تعمل الجمعية من خلال برامجها–يضيف نفس المصدر–على “تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في برامج الجمعية أي محو الأمية الرقمية والثقافية” علاوة على “الاهتمام بالتكوين و البحث العلمي وايجاد طرق حديثة لتكوين مؤطري محو الأمية”. وعلى صعيد آخرفقد أكد البيان أنه “بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدول العربية خلال العشرية الفارطة ورغم مصادقتها على معظم التوصيات الدولية المنبثقة عن جميع القمم التى عقدت الا أن الأمية مازالت تهدد الشعوب العربية وبالخصوص المرأة والشباب “.

وفي هذا الشأن أرتفع “عدد الأميين في العالم العربي حسب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الالكسو” بحيث أصبح يقدر ب96 مليون أميا”. ولهذا الغرض فان جمعية “اقرأ” تناشد الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار و الشعوب العربية الى ضرورة “توحيد وتكاتف جهودها وتنسيق عملها للخروج ببرامج فعالة وميدانية في مجال التكفل بمكافحة الأمية والتقليل من خطورتها”. وبمناسبة احياء اليوم العربي لمحو الأمية ستنظم جمعية “اقرأ” ابوابا مفتوحة تحسيسية ومعارض لإبراز البرامج والآليات في مجال محو الأمية في الجزائرالى جانب تنظيم حملات مكثفة خاصة لدى الاناث في المناطق الريفية.

وفاء مرشدي