“طلائع الحريات” يقاطع التشريعيات

قرر حزب طلائع الحريات لرئيسه علي بن فليس مقاطعة التشريعيات المقبلة المنتظر تنظيمها ربيع 2017، وهو القرار الذي أفضت إليه جملة المشاورات والمفاوضات التي أطلقها الحزب بناء على التقارير التي أعدتها القيادة عن وضعية البلاد على كافة الأصعدة والظروف التي ستنظم فيها هذه الإستحقاقات والتي رجحت الكفة لعدم المشاركة فيها.

ولم يكن قرار المقاطعة الذي كشف عنه حزب طلائع الحريات خلال انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية الثالثة المنعقدة أمس بتعاضدية عمال البناء بزرالدة بالمفاجئة وإنما بالأمر المنتظر سبقته تصريحات بن فليس المتعاقبة في خرجاته الإعلامية بالتأكيد أنها ستكون مزورة وأن الانتخابات وسيلة يستعملها النظام القائم للحفاظ على ديمومته ولن تأتي بالجديد صاحبته أمس رفع أعضاء اللجنة المركزية أمس لصوتهم والقول ” لا للمشاركة “وهذا قبل مناقشتهم لجملة التقارير في ورشات مغلقة.

وأشار بن فليس إلى أن البيئة السياسية غير مهيئة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة من الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية وغيرها من المشاكل التي تتخبط فيها البلاد في باقي المجالات والتي لم تجد السلطة القائمة غير الانتخابات كحل في نظرها في الوقت الذي ينبغي معالجة كافة المشاكل وتوفير البيئة الملائمة وذكر :”البلاد تتخبط في أزمة منظومة حكم الأمر الذي تولد عنه انسداد سياسي ألقى بظلاله على كافة الأصعدة وفي الوقت الذي كنا ننتظر من السلطة أن تجد له علاجا اكتفت بإقتراح بديل اسمه ” الإنتخابات “” هذه الأخيرة التي قال إن السلطة مصرة على تقديمها في قالب عملية تجري في بلد يعيش أوضاعا عادية .

و عبر بن فليس عن استغرابه مما وصفه بسلاح الردع المطلق الذي تكثر السلطة القائمة من استعماله في عز الأزمات والمتمثل في اليد الأجنبية هذه الأخيرة التي قال إنها أضحت المسؤولة عن كل ما يحدث في الجزائر من أزمات وإحتجاجات وتوترات وقال: “عندما تطالب المعارضة بالتغيير فإن الأيادي الأجنبية من تحركهم وعندما تنزل النقابات إلى الشارع للدفاع عن حقوق المنتمين لها فإن اليد الأجنبية وعندما تستنكر المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان المساس بالحريات فإنها اليد الأجنبية والحال نفسه لما تندد جمعيات التجار بالضرائب الجديدة وعندما تلتهب الأسعار في الأسواق وفي غرداية وعين صالح لتطال اليد الأجنبية مظاهرات التلاميذ المتمدرسين المنددين بتقليص العطلة الشتوية”.

زينب بن عزوز