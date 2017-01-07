سفير أمريكي جديد بالجزائر

ينتظر أن تشهد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر تغييرا على أعلى مستوى برحيل السفيرة جوان بولاشيك في 20 جانفي الجاري، وذلك تنفيذا لتعليمة من فريق الرئيس الجديد دونالد ترامب، والتي تجبر كل السفراء دون استثناء الذين عينهم الرئيس باراك أوباما على الاستقالة يوم 20 جانفي كونهم مبعوثون للرئيس “السابق”.

ق.و