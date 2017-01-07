تبون: إسرائيل والمغرب تقفان وراء احتجاجات مكتتبي عدل!

اتهم وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون جهات إسرائيلية فرنسية ومغربية بمحاولة تأليب الرأي العام ضد الحكومة، أملا في تعطيل مشاريع إنجاز السكنات، مشيرا إلى أن مواقع “عدل” تشهد تشويشا ممنهجا من قبل هذه الجهات بغرض زرع البلبلة ودفع المواطنين بطريقة غير مباشرة للخروج إلى الشارع.

و قال تبون أمس، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها مع الإطارات الموكلة لهم أشغال انجاز الجامع الكبير ” ان هناك مواقع الكترونية اسرائلية و فرنسية وألمانية و مغربية تستغل الوضع الراهن في البلاد لتزرع البلبلة عن طريق تحريض المواطنين بطريقة غير مباشرة للخروج الى الشارع والاحتجاج على السكن، كاشفا انها تقوم بالتشويش للدخول للمواقع عدل مفيدا ان الجزائر ساعية لتحقيق السلم الاجتماعي رغم انف الأعداء و المتربصين بها ”

وبعث وزير السكن امس تطمينات لمكتتبي عدل 2 حيث كشف تبون ان المكتتبين بهذه الصيغة سيتمون عملية اختيار مواقعهم مارس المقبل لتتلوها عملية استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني، و بخصوص 120 ألف مسكن التي تحدث عنها الوزير الأول عبد المالك سلال و التي سيتم الشروع فيها خلال 2017 عبر جميع الولايات أفاد وزير سكن أن حصة 40 ألف مسكن التي كانت منجزة في 2016 سيتم إضافة لها 80 الف سكن في 2017 و بالتالي تكون تغطية احتياجات طالبي السكن في صيغة عدل، مشيرا الى استفادة ما يزيد عن 470 الف مكتتب في صيغة عدل 2 في الوقت الذي لا تزال تصفية ملفات المكتتبين المتحايلين لدى الوكالة .

واضاف الوزير، الى انه وبخصوص التأخر في أشغال انجاز السكنات الموجه لمكتتبي عدل1 الذي شهدته بعض الولايات خاصة بولاية بجاية و بومرداس و البويرة فانه يرجع الى صعوبة اختيار الارضية التي يوجد بها انزلاقات ، مشيرا الى ان الدراسات تتطلب وقتا للشروع في انجاز المشاريع مفيدا ان من بين 52000 مكتتب في صيغة عدل1 تم تصفيتهم عبر القطر الوطني لتبلغ حصة الجزائر العاصمة 115 الف مكتتب.

كما كشف تبون ان اقامة الصلاة في الجامع الكبير ستكون مع نهاية سنة 2017 ، وذلك بعد اوشكت الاشغال في قاعة الصلاة و الباحة و المنارة على الانتهاء.

عملية اختيار المواقع بالنسبة للدفعة الأولى من « عدل 2 » لا تزال مستمرة

من جهة اخرى، أكد المكلف بالإعلام بوزارة السكن أحمد مدني بخصوص عملية اختيار المواقع السكنية لفائدة مكتتبي عدل 2 المسجلين في 2013, أن الموقع الالكتروني المخصص لذلك سيبقى مفتوحا إلى غاية استيفاء الغرض منه دون أجل محدد.

وأضاف أن العملية مستمرة إلى غاية تسجيل آخر مكتتب معني بالاختيار مفندا كل المعلومات التي تتحدث عن غلق وشيك للموقع.

عمر حمادي