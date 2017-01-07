القضاء يبعد فيلالي غويني من قيادة حركة الإصلاح

فصلت الخميس المحكمة الإدارية في شكوى تقدّم بها مجلس شورى حركة الإصلاح الوطني برئاسة حملاوي عكوشي بتاريخ 10 جويلية الماضي، وذلك بإصدار قرار يقضي بمنع فيلالي غويني من قيادة حركة الإصلاح الوطني.

وحسب قرار المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس فقد جُمِّدت صلاحيات فيلالي غويني ومنعه منعا باتا من ممارسات صلاحيات في قيادة الحزب، وهو ما أكده رئيس مجلس الشورى للحركة جهيد يونسي في حديثه لوسائل الإعلام.

واشتد الصراع بين غويني وأعضاء مجلس الشورى بالحزب بعد أن قرّر غويني إحالة عدد من القيادات المعارضة له على لجنة الانضباط، وإقصائهم من عضوية مجلس الشورى والمكتب الوطني، مما مهّد الطريق لتجديد أعضاء مجلس الشورى وتجديدهم الثقة في غويني لعهدة من 5 سنوات.

وما زاد من مشاكل حركة الإصلاح هو العزلة التي دخلت فيها بعد تكتل أحزاب المعارضة الإسلامية كحركة مجتمع السلم وجبهة التنمية والعدالة والتغيير وحتى البناء الوطني وإقامة التحالفات لدخول الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

ق.و