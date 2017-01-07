مجزرة مرورية بولاية المسيلة: الحصيلة ترتفع إلى 10 وفيات بعد العثور على أشلاء رضيع

ارتفعت حصيلة الهالكين في حادث السير الذي وقع يوم امس السبت بولتام (المسيلة) إلى 10 أشخاص بعد العثور على أشلاء رضيع بموقع الحادث حسبما علم من مدير المؤسسة الاستشفائية العمومية بشير رزيق ببوسعادة.

و قال فؤاد أومزيان أن من بين المصابين الأربعة الذين هم في حالة “خطيرة” من مجموع 12 جريحا الذين استقبلهم هذا المرفق الصحي تم بتر ذراع و رجل اثنين منهم فيما يتم التكفل جراحيا بالاثنين الآخرين.

و بشأن المصابين الثمانية الآخرين أوضح المتحدث بأنهم سيغادرون المستشفى في “أقرب الآجال” مشيرا إلى أنه يتم حاليا تحديد هوية المتوفين في الوقت الذي بدأ أهالي الضحايا يتوافدون على المستشفى لاستلام الجثث.

للتذكير فقد أعلن في حصيلة أولية عن هلاك تسعة أشخاص من بينهم خمس نساء و طفلين فيما أصيب 12 آخرون بجروح من بينهم 4 في حالة “خطيرة” في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الجزائر العاصمة-بسكرة وقع في وقت مبكر من صباح اليوم بالمكان المسمى “شرماط” ببلدية ولتام على شطر الطريق الوطني رقم 46.