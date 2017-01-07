الأرسيدي يدعو السلطة لاستغلال التشريعيات لتجسيد التغيير الديمقراطي

شدد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي” على أن الفرصة لا تزال سانحة لتجنب السيناريوهات غير محمودة العواقب التي تنتظر الجزائر وذلك بالإستجابة لمطالب المعارضة التي حملت مشروع التغيير السلمي بطريقة ديمقراطية تعاد فيها الكلمة للشعب.

وشدد الأرسيدي في بيان له أمس توج اجتماع الأمانة العامة حازت “الجزائر” نسخة منه على ضرورة جعل الإنتخابات المقبلة فرصة لتجسيد التغيير الديمقراطي السلمي وذلك بإعادة الكلمة والسيادة للشعب واحترام صوت هذا الأخير وجعله هو من يقرر مستقبله.

وعاد الأرسيدي للأحداث العنف والتخريب التي شهدتها بعض ولايات الوطن وقال:”هذه الأحداث ليست برد فعل تلقائي على الظلم وغياب العدالة ولكن كانت استخلافا لعملية بدأت بنداءات مجهولة المصدر حيث تم استبدال هذه المصادر بمصادر أخرى سهلة التحديد يغذيها فشل مؤسساتي خطير غير أن الجديد هذه المرة هو في عدم استغلال البلطجية لإفشال المظاهرات السلمية “و أضاف بيانه :”الصورة المطمئنة للنظام السياسي الذي يوزع الريع بأريحية وحسب مبتغاه ساخرا على كل من يناقضه لم تستطع أن تتخطى الحاجز الأول ليعم الرعب ويصيب الجميع فالعثرات المتكررة داخل مؤسسات الدولة وكذا في أوساط المسؤولين السياسيين شاهد على عمق صراعات المصالح الضيقة داخل دواليب السلطة.”

وعبر ذات الحزب عن قلقه إزاء الوضعية الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد والتي أثبتت السلطة القائمة في إيجاد حلول لها وهو قلق وخوف انتقل للمواطن الذي لم تستطع تطمينات الحكومة تخفيفه:” أبعد من الشكوك حول الظروف الاقتصادية والسياسية والمخاوف المشروعة للمواطن المثارة في أوساط شرائح واسعة من الشعب على مدى قدرة الحفاظ على أدنى شروط العيش الكريم، والمخاوف التي يعاني منها الشباب على مستقبلهم فالجزائريين والجزائريات يعيشون في خوف من مستقبل لا ترسمه قرارات عقلانية رشيدة بل تحدده اضطرابات فوضوية لنظام سياسي “.

زينب بن عزوز