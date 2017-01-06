ولاية الجزائر ستسلم 30 مشروع طريق ازدواجي و7 محولات في غضون 2017

كشف مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر، عبد الرحمن رحماني أن الولاية ستستلم ولاية الجزائر في غضون 2017 ما يعادل 30 مشروع طريق ازدواجي و7 محولات التي خصص لهم قطاع الأشغال العمومية هذه السنة ميزانية مقدرة بـ 80 مليار دج وذلك إلى جانب الموانئ وبعض المرافق الأخرى .

حيث خصصت الولاية في إطار تحسين انسيابية الحركة المرورية عبر مختلف بلديات العاصمة حسبه غلافا ماليا قدر بـ 2 مليار دج لصيانة وإعادة تزفيت الطرقات لراحة أكثر لمستعملي الطرقات ، أين تتمحور الأشغال حاليا حول طريقين رئيسيين هما الطريق الجنوبي الممتد من زرالدة غربا نحو رغاية شرقا وكذا طريق الاجتنابي الثاني إلى جانب الطريق السريع شرق الذي يربط وسط العاصمة بالمطار الدولي هواري بومدين، فضلا عن المشاريع التي تعود لسنة 2016 والمتعلقة إنجاز 7 محاور كبرى على غرار الطريق رقم 122 وإنجاز ازدواجية الطريق الولائي 121 التي تربط عين طاية بالرويبة، أين تتواصل حاليا أشغال الطريق الولائي 149 الذي يربط البرج البحري وقهوة الشرقي باتجاه الطريق الاجتنابي الثاني الذي يربط المطار بزرالدة والرغاية، ناهيك عن الطريق الإشعاعي الذي يربط نفق واد أوشايح بباش جراح نحو براقي وبابا علي باتجاه الطريق الوطني رقم 1 .

وسيمكن استلام هذا الجزء الأساسي بتسهيل الوصول إلى المطار ويمكن مستعملي حركة المرور من وسط العاصمة بالخروج مباشرة إلى اتجاهات بئر توتة والطريق الوطني رقم 1 والطريق الاجتنابي 2 في حوالي ربع ساعة كمنفذ عابر مباشر لوسط المدينة، وإلى جانب هذه المشاريع يتم حاليا إنجاز الطريق السريع في أقصى غرب العاصمة الذي يربط تسالة المرجة بالدواودة البحرية وكذا زرالدة الذي يمر عبر واد مزافران وهو ما سيمكن من تسهيل حركة المرور القادمة من جنوب العاصمة عبر الطريق الوطني رقم 1 بالمرور مباشرة نحو الطريق السريع المؤدي إلى زرالدة .

وبعد إخلاء موقع الحي القصديري الرملي من قاطنيه تم استرجاع مساحة قدرها 5ر4 هكتار التي خصصت لبناء جسر حديدي عملاق يمتد على 1100 متر يتكون من جزئين يصل ارتفاع كل واحد من الجسر 92 متر وهو حاليا في طور الإنجاز، حسب مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر، الذي أفاد بأن هذا المشروع الذي يمر عبر وادي الحراش وطريق السكة الحديدية سيسمح بعد اكتماله من فك الاختناقات المرورية المسجلة بالجهة الشرقية للعاصمة.

العاصمة كانت ورشة مفتوحة لانجاز طرقات من أجل ضمان السيولة المرورية في 2016

للإشارة، ظلت ولاية الجزائر طيلة سنة 2016 ورشة مفتوحة لإنجاز طرقات مزدوجة ومحولات وتوسعة المحاور لضمان السيولة المرورية والقضاء على الاختناقات في الطرقات وذلك تعزيزا للمخطط الاستراتيجي للعاصمة الذي ترتقي به والى مصاف المدن العالمية الكبرى، وقد تم خلال هذه السنة انجاز أزيد من 226 عملية تهيئة طريق تمتد على مسافة 270 كلم بولاية الجزائر وكذا 30 مشروع طريق ازدواجي وكذا سبعة محولات من أجل السيولة المرورية، حيث تمحور برنامج الطرقات للعاصمة حول تطوير البنى التحتية وإنجاز مشاريع جديدة تسمح برفع طاقة الشبكة وكذا صيانة الهياكل الموجودة حاليا، كما تعرف هذه المشاريع وتيرة جيدة تجاوزت 60 بالمائة سيتم استلام أغلبها في غضون نهاية 2017 حسب ما كشفه مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر، أين تم تخصيص 500 مليون دج لإعادة تجديد المزالق الأمنية على مستوى طرقات ولاية الجزائر التي تشرف عليها المديرية واستبدالها بمزالق إسمنتية، وذلك لتحسين حركة المرور، وقد اعتبر نفس المسؤول أن التباطؤ في استكمال بعض المشاريع المتعلقة بالطرقات يعود خاصة إلى مسالة تعويض أصحاب العقارات التي تمر عبرها المشاريع، مشيرا إلى أن عملية تقييم الأملاك تستغرق وقتا طويلا مما يعطل وتيرة الأشغال.

يذكر، أنه تم استلام في عام 2016 نفقين واقعين بين جنان سفاري وعين المالحة بجسر قسنطينة وكذا مشروع جسر بالرغاية مع توسيع الطريق الاجتنابي الرابط بين زرالدة وبودواو ببومرداس بعرض 3 أمتار حتى يتسنى لأصحاب المركبات ركن سياراتهم بأمان، فضلا على توسيع الطريق الوطني رقم 1 لتسهيل حركة المرور.

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