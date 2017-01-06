والي: رفع تسعيرة المياه مستبعد في الوقت الحالي

اعتبر وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أول أمس، بالمدية، أن رفع تسعيرة الماء “مستبعدة في الوقت الحالي”.

وأوضح الوزير خلال زيارته لمحطة التطهير لوادي لحراش الضواحي الجنوبية لمدينة المدية أنه “لا توجد أية تسعيرة جديدة في برنامجنا وسنعطي لأنفسنا الوقت الكافي لدراسة الآثار المترتبة على زيادة محتملة لتسعيرة الماء”.

وأضاف الوزير أن التفكير الذي بوشر فيه حول هذه المسألة يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير بما فيها المتعلق بخزينة مؤسسات تسيير المياه وانعكاس زيادة محتملة على القدرة الشرائية للعائلات، مؤكدا أنه في حالة ما إذا طرأت هذه الزيادة فإن الطبقات الهشة من المجتمع ستظل تستفيد من دعم الدولة.

وكشف وزير الموارد المائية من جهة أخرى أن السياسة الجديدة للقطاع في مجال محاربة تسربات المياه والربط العشوائي سمحت لهذا الأخير من استرجاع أكثر من مليوني متر مكعب من المياه، مضيفا أنه تم تحديد ومعالجة ما لا يقل عن 15 الف حالة لتسرب المياه والسرقة على قنوات نقل مياه الشرب خلال السداسي الثاني من عام 2016.

وأكد أن المجهودات المبذولة في هذا المجال سمحت بإحصاء عدد إضافي من التسربات والربط العشوائي قدر عددها بحوالي 50 الف حالة، مؤكدا أن كافة هذه الحالات “هي محل معالجة وستسمح لا محالة من استرجاع حجم معتبر من المياه وكذا الربح المفقود” لمؤسسات تسيير المياه .

نسرين.م