محرز يتوج بجائزة أحسن لاعب في إفريقيا

كما كان متوقعا وعن جدارة واستحقاق توج الدولي الجزائري رياض محرز، سهرة أول أمس، بـ أبوجا النيجيرية بجائزة أفضل لاعب إفريقي في سنة 2016 خلال الحفل الذي نظمته الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ليضيف اللقب الشخصي الثاني له بعد اختياره لاعب الموسم في إنجلترا…

وكما كان متوقعا منذ البداية، فقد تمكن نجم الخضر من الظفر بهذه الجائزة بالنظر إلى الموسم الرائع الذي قدمه وقاد خلاله فريقه ليستر سيتي إلى تحقيق مفاجأة مدوية من خلال التتويج بلقب الدوري الانجليزي على حساب عمالة كرة القدم الانجليزية، ليتفوق على منافسيه ساديو ماني النجم السنغالي لـ ليفربول الذي جاء في المركز الثالث بـ 186 نقطة، وأيضا أوباميانغ المهاجم الغابوني لنادي بوروسيا دورتموند الألماني الذي حل ثانيا بـ 313 نقطة، وبهذا التتويج، فإن رياض محرز يصبح ثالث جزائري يتوج بجائز أحسن لاعب إفريقي بعد لخضر بلومي سنة 1981، ورابح ماجر سنة 1987 اللذان توجا بها في نسختها القديمة.

اسمه جاء ضمن التشكيل النموذجي الإفريقي

من جهة أخرى، أدرجت “الكاف”، الخميس، اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مهاجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي ضمن التشكيل النموذجي الإفريقي لِعام 2016.

فضلا عن ذلك، عيّنت “الكاف” دوليا جزائريا آخر مُمثّلا في إسلام سليماني مهاجم ليستر سيتي، لكن ضمن قائمة العناصر الإحتياطية.

وهذا وتُعلن “الكاف” مساء الخميس عن إسم الفائز بِجائزة أحسن لاعب إفريقي لِعام 2016، حيث يوجد محرز في أفضل رواق لِحصد المكافأة، ضمن حفل يُنظم بِالعاصمة النيجيرية أبوجا.

ويُنافس محرز في الجائزة كل من الدوليَين: الغابوني بيير إيميريك أوبامويونغ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، والسنيغالي ساديو ماني صانع ألعاب ليفربول الإنجليزي.

هذه قائمة الجزائريين الذين تنافسوا على الكرة الذهبية الإفريقية

توج رياض محرز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2016 ليصبح ثالث جزائري يتوج بهذه الجائزة بعد لخضر بلومي عام 1981 و رابح ماجر عام 1987…

زيادة على أنه أول عربي يفوز بالجائزة منذ مصطفى حجي (1998). وفيما يلي أبرز إنجازات اللاعبين الجزائريين في جائزة الكرة الذهبية الإفريقية:

1970: حسن لالماس (شباب بلوزداد) المرتبة (5)

1971: حسن لالماس (شباب بلوزداد) المرتبة (6)

1972: ميلود هدفي (مولودية وهران) المرتبة (5)

1977: علي بن شيخ (مولودية الجزائر) المرتبة (6)

1978: علي بن شيخ (مولودية الجزائر) المرتبة (2)

1980: بلومي (غالي معسكر) المرتبة (4) / كويسي (شباب بلوزداد) المرتبة (7) / بن ساولة (مولودية وهران) المرتبة (9)

1981: لخضر بلومي (غالي معسكر) المرتبة (1) علي فرقاني (شبيبة القبائل) المرتبة (3)

1982: صالح عصاد (ميلوز / فرنسا) المرتبة (2) لخضر بلومي (غالي معسكر) الثالثة (3) رابح ماجر المرتبة (9)

1983: رابح ماجر (راسينغ باريس / فرنسا) المرتبة (8)

1984: لخضر بلومي (غالي معسكر) المرتبة (9)

1985: رابح ماجر (بورتو / البرتغال) المرتبة (2) جمال مناد (شبيبة القبائل) المرتبة (3) لخضر بلومي (غالي معسكر) المرتبة (7)

1986: نصر الدين دريد (مولودية وهران) المرتبة (9)

1987: رابح ماجر (بورتو / البرتغال) المرتبة (1)

1990: الطاهر شريف الوزاني (آيدينسبور / تركيا) المرتبة (2) رابح ماجر (بورتو / البرتغال) المرتبة (3) 2016: رياض محرز (ليستر سيتي / الجزائر) المرتبة الأولى ….361 صوت ألف مبروك المرتبة الثانية: أوباميانغ 313 صوت / المرتبة الثالثة: ساديو ماني 168 صوت.