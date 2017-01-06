لعمامرة يتحادث مع المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غانا

تحادث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، الخميس بالجزائر العاصمة مع الوزير الغاني السابق للشؤون الخارجية جيمس فيكتورغبيهو الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر بصفته مبعوث خاص لرئيس جمهورية غانا.

وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء، قال غبيهو أن ” المحادثات تناولت المسائل المتعلقة بالاتحاد الإفريقي من بينها الطلب الذي تقدم به بلده للجزائر من أجل دعم ترشحه ضمن هيئات المنظمة الإفريقية خلال القمة المقبلة المزمع عقدها باديس أبابا”.

وإذ وصف المحادثات التي أجراها مع الوزير الأول عبد المالك سلال و رمطان لعمامرة ب”المثمرة” أكد غبيهو جودة “العلاقات التاريخية” التي تربط البلدين و تطابق وجهات نظرهما حول العديد من القضايا التي” تقوم على القيم المشتركة”.

و دعا غبيهو في هذا الصدد إلى تعزيز أكثر للتشاور و التعاون و توسعيهما إلى ابعد من الصعيد الثنائي بمواصلة الاضطلاع بدور الريادة على الصعيد الافريقي.

ق.و