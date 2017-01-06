قرين: مشروع تعميم التلفزة الأرضية الرقمية بلغ 85 بالمائة

أعلن وزير الاتصال حميد قرين بأن تجسيد مشروع تعميم التلفزة الأرضية الرقمية بالجزائر حقق تقدما قدره 85 بالمائة (منها 90 % بالعاصمة).

وقال الوزير في حديث لإذاعة الجزائر الدولية الخميس بأنه يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا النظام الرقمي التزود بأجهزة الاستقبال قائلا ” لقد تناقشنا في الأمر مع أصدقائنا الصناعيين لضمان توفير هذه الأجهزة”.

هذا وقد عرض الوزير في حديثه للدولية حصيلة قطاعه خلال السنة المنقضية مستعرضا آفاقها المنتظرة خلال السنة الجارية.

وفي معرض حديثه عما ينتظر الانتهاء من انجازه خلال السنة الجارية تطرق قرين إلى تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بعد أن تم تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري للمرة الأولى في سبتمبر من سنة 2014 وتكليف مولود شرفي برئاستها وإعادة تنصيبها مرة أخرى في جوان الماضي بعد استدعاء رئيسها لمهام أخرى.

ولدى تطرقه إلى الانجازات في قطاع الاتصال خلال السنوات الأخيرة، أشار الوزير أساسا إلى ارتفاع عدد الدورات التكوينية لفائدة الصحفيين والمواطنين.

وقال قرين في هذا الصدد “لقد نظمنا حوالي 40 دورة تكوينية عبر كامل التراب الوطني والأمور تتقدم بثبات إذ تراجع القذف والشتم في الصحافة” واصفا حصيلة هذه الدورات التكوينية ب”الإيجابية عموما”.

و لدى تطرقه إلى القضاء على نقاط الظل في مجال البث الاذاعي، ذكر الوزير انه لاحظ خلال زيارة قام بها لبشار سنة 2014 بأن السكان المحليين يلتقطون إذاعات أجنبية أكثر منه إذاعة الساورة.

و أوضح انه “انطلاقا من هذه الملاحظة وضعنا إستراتيجية تقوم على رفع الترددات للقضاء على نقاط الظل ” مشيرا إلى انه سجل خلال زيارة أخرى قام بها في مارس 2016 أن “الأمور تتقدم في الاتجاه الذي حددناه”.

و حيا الوزير بهذه المناسبة دور الإذاعة كوسيلة إعلام “ديناميكية و جد مؤثرة” مبرزا دورها لاسيما في ترقية المرأة و في الاصغاء إلى انشغالات الشباب و حماية البيئة.

و بخصوص جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف أوضح قرين أن “هذه الجائزة تمنح عن استحقاق ” حيث قال “نأمل في أن تقدم لنا مقالات و حصص في مستوى هذه الجائزة”.

و عن سؤال حول بعض المطبعات التي تواجه صعوبات مالية، ذكر قرين انه أمر هذه الأخيرة بتنويع منتجاتها من خلال طبع علاوة عن الجرائد كتب و مطويات و غيرها.

ومن بين الأهداف المسطرة لتحقيقها خلال هذه السنة، تحدث الوزير عن مسعى القضاء على مناطق الظل المؤثرة على أمواج بث الإذاعة الوطنية عبر كامل التراب الوطني.

نسرين.م