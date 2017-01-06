طاسيلي للطيران ومؤسسة النقل البحري للمسافرين ستوقعان اتفاقا يخص بيع التذاكر

ستوقع الأسبوع القادم شركة طاسيلي للطيران مع المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين على بروتوكول اتفاق يتعلق ببيع التذاكر حسبما علم لدى مسؤول بشركة طاسيلي.

و بموجب هذا الاتفاق سيمكن للمسافرين الذين يودون شراء تذاكر للسفر بالطائرة لدى شركة طاسيلي للطيران اقتناء تذاكرهم أيضا عبر وكالات مؤسسة النقل البحري للمسافرين والعكس.

و من جهة أخرى، ستقدم خلال مراسم توقيع الاتفاق بين المؤسستين، دراسة جدوى حول نقل البضائع متعدد الوسائط بين طاسيلي للطيران و المؤسسة العامة للوجيستيك النقل (لوجيترانس- فرع للشركة الوطنية للنقل البري للبضائع).

للتذكير تضمن طاسيلي للطيران تغطية خطوط داخلية و خمس خطوط دولية (باريس، ستراسبورغ، مرسيليا، نانت و ليون )، كما انها ستفتح خط يربط بين الجزائر العاصمة ونواكشوط عبر تندوف، و هذا في ظرف الثلاثي الاول لـ 2017.

كما انها تملك اسطولا يضم 12 طائرة مختلفة الأنواع كما قامت الشركة بإطلاق مناقصة دولية لاقتناء 4 طائرات أخرى ذات قدرة استيعاب ب150 مقعد بكل واحدة.

ق.و