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طاسيلي للطيران ومؤسسة النقل البحري للمسافرين ستوقعان اتفاقا يخص بيع التذاكر

الأسبوع القادم:
طاسيلي للطيران ومؤسسة النقل البحري للمسافرين ستوقعان اتفاقا يخص بيع التذاكر

eldjazair 6 يناير 2017 الاقتصاد اضف تعليق 8 زيارة

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ستوقع الأسبوع القادم شركة طاسيلي للطيران مع المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين على بروتوكول اتفاق يتعلق ببيع التذاكر حسبما علم لدى مسؤول بشركة طاسيلي.
و بموجب هذا الاتفاق سيمكن للمسافرين الذين يودون شراء تذاكر للسفر بالطائرة لدى شركة طاسيلي للطيران اقتناء تذاكرهم أيضا عبر وكالات مؤسسة النقل البحري للمسافرين والعكس.
و من جهة أخرى، ستقدم خلال مراسم توقيع الاتفاق بين المؤسستين، دراسة جدوى حول نقل البضائع متعدد الوسائط بين طاسيلي للطيران و المؤسسة العامة للوجيستيك النقل (لوجيترانس- فرع للشركة الوطنية للنقل البري للبضائع).
للتذكير تضمن طاسيلي للطيران تغطية خطوط داخلية و خمس خطوط دولية (باريس، ستراسبورغ، مرسيليا، نانت و ليون )، كما انها ستفتح خط يربط بين الجزائر العاصمة ونواكشوط عبر تندوف، و هذا في ظرف الثلاثي الاول لـ 2017.
كما انها تملك اسطولا يضم 12 طائرة مختلفة الأنواع كما قامت الشركة بإطلاق مناقصة دولية لاقتناء 4 طائرات أخرى ذات قدرة استيعاب ب150 مقعد بكل واحدة.
ق.و

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