شلغوم: وزارة الفلاحة تطلق عملية إحصاء الأراضي غير المستغلة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، أن القطاع يقوم حاليا بإحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة عبر كامل التراب الوطني، مؤكدا أنه سيتم إسقاط حقوق المستفيدين الذين لم يقوموا باستصلاح الأراضي التي استفادوا منها.

وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي طرحه عضو مجلس الأمة حسني سعيدي حول مصير الأراضي غير المستغلة في ولاية بشار ومساهمة المستفيدين من دعم الدولة في الانتاج الفلاحي ان عملية الاحصاء هذه لا تخص فقط ولاية بشار بل كل التراب الوطني.

وأضاف شلغوم قائلا: “هناك عمل جاري لإحصاء كل الاراضي غير المستغلة وسيتم دراستها حالة بحالة والعملية انطلقت وسيتم اتخاذ قرار اسقاط حقوق المستفيدين الذين لم يقوموا بعملية الاستصلاح واسترجاع أراضيهم لمنحها من جديد لطالبين اخرين وفقا للتنظيمات المعمول بها”. أما فيما يخص التدابير المتخذة للنهوض بالقطاع الفلاحي بولاية بشار اكد الوزير انه تم رصد مبالغ مالية “معتبرة” تبلغ 644ر6 مليار دج بهدف تنمية الفلاحة عبر برامج الدعم الفلاحي الذي تمنحه الدولة للفلاحين لاسيما من طرف الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية.

ق.و