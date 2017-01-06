سلال يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الغاني إلى بوتفليقة

استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال الخميس بالجزائر العاصمة جيمس فيكتور غبيهو المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما لدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وحسب ذات المصدر”تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى المسائل المرتبطة بالوضع في إفريقيا وسير الهيئات الإفريقية وذلك عشية انعقاد القمة ال28 للاتحاد الإفريقي”مضيفا أن اللقاء”سمح بتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في المنطقة”.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة.

ق.و