سلال يتهم أطرافا “مجهولة” والأفلان يحذر من “الفتنة”

تركت السلطة انطباعا مع الاحتجاجات الأخيرة من خلال الإشارات التي بعث بها الوزير الأول عبد المالك سلال حول وجود أياد خارجية حركت أعمال العنف والشغب في بجاية وبعض المناطق الأخرى، أن الحكومة الجزائرية لا تزال متمسكة بقناعاتها السابقة بأن وراء كل حراك في الشارع يحمل مطالب سياسية أياد وأطراف خارجية تريد العبث بأمن واستقرار الجزائر.

كان الجميع في انتظار كلمة الوزير الأول عبد المالك سلال بعد أن خفتت حدة المواجهات في بعض الجهات من ولاية بجاية لطمأنة الرأي العام حول الوضع المتأزم الذي أصبح عليه الشارع الجزائري الموجود بين كماشتي “الإشاعة” و”الحقيقة” حيث كانت كمية الغضب والاحتجاج بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك ” أكثر مما كانت عليه في الواقع، وخرج عبد المالك سلال بعد حفلة تكريمية للفنانين بقصر الثقافة بالعاصمة، ليقدم تصريحات صبت كلها في خانة أن الاحتجاجات الأخيرة من صميم فعل جهات خارجية كالعادة، من دون أن يكشفها ويوضح هويتها، حيث شدد الوزير الأول أمام وسائل الإعلام الوطنية على ضرورة الحفاظ على مكسب استقرار البلاد الذي تسعى لزعرعته ” أطراف مجهولة مكلفة بمهمة “، وذهب إلى القول أن هناك “فئات “قليلة” كانت خلف الأحداث الأخيرة التي عاشتها مناطق “بالأخص بجاية” محاولة زعزعة استقرار البلاد” على حد قوله، كما اعتبر سلال أن “الجزائر مستقرة ومحاولة زعزعتها لن تنجح” وأنه ” لا علاقة لها (الأحداث) بالربيع العربي”، مشددا أن الدولة ستتصدى لمن يحاول العبث باستقرار الجزائريين، ووصف سلال الأحداث بأنها “درس إيجابي” يدفع حكومته للعمل، كما أشاد بموقف الشباب والعائلات الجزائرية، وبردود فعل المنظمات والأحزاب السياسية بكل أطيافها، التي أظهرت ” نضجا سياسيا في تعاملها مع الأحداث”، كما شكر الشباب الذين يتعاملون مع شبكات التواصل الاجتماعي و”الذين قدموا درسا قويا” حسبه لدعاة الفوضى، الوزير الأول سلال اعترف أن البلاد ” تعيش وضعا دقيقا في الجانب الاقتصادي” لكنه من جانب آخر أكد على أن “هناك تحكما في الوضع”، مذكرا في ذات الوقت بـ”تعهدات والتزامات رئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية بتلبية كل حاجيات المواطنين “.

نفس الاتجاه أخذه موقف جبهة التحرير الوطني التي وزع مكتبها الوطني بيانا للرأي العام عبر من خلاله على ارتياح الحزب الكبير لهدوء الأوضاع بعض موجة الاحتجاجات التي عرفتها بعض الولايات الوطن ردا على قانون المالية، داعيا الجميع إلى التظافر لتفكيك المخططات التي يزرعها ” أعداء الجزائر ” كما وصفهم.

حزب جمال ولد عباس أكد ” أن حزب جبهة التحرير الوطني وهو يتابع عن كثب الحركة الاحتجاجية وغلق محلات تجارية عنوة، يعتبر أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور وفق الأطر القانونية، لكن العنف والاعتداء على أملاك الغير عمل مشين ومضر للمصلحة، وأضاف بيان الحزب العتيد ” إن جبهة التحرير الوطني تدعو إلى التعامل بتبصر وحكمة مع هذه الأحداث والعمل على تفكيك مفعول كل الفتن والبلبلة التي يزرعها أعداء الجزائر التي يسوؤهم أن تبقى بلادنا قوية ومتماسكة في ظل الأوضاع التي تعرفها المنطقة برمتها “، كما اعتبر الحزب أن قانون المالية الذي حافظ على التوازنات المالية الكبرى للجزائر وهو الضامن لاستمرارية ديمومة تسيير شؤون الدولة “، وأشاد في الأخير ” بكل أسلاك الأمن الذين أظهروا حكمة بالغة في التعامل مع الحركة الاحتجاجية “.

كما نقل على لسان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى دعوته إلى استخلاص العبر وعدم الانسياق وراء النداءات المجهولة التي تستهدف الشباب خاصة، مطالبا في ذات السياق ” بالحرص واليقظة من المخططات والتلاعبات التي تستهدف الجزائر في أمنها واستقرارها وتهدد سلامة وسكينة المواطنين “.

إسلام كعبش