بوطرفة: إطلاق مناقصة إنتاج 4 آلاف ميغاواط

أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة أنه سيتم إطلاق المناقصة الوطنية والدولية الخاصة بإنتاج وتوزيع 4.000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة قبل نهاية الشهر الجاري.

وخلال جلسة علنية للأسئلة الشفهية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر زوبيري نائب رئيس المجلس،’ أوضح بوطرفة انه بموجب دفتر الشروط الخاص بهذه المناقصة فان المستثمرين الوطنيين و الأجانب سيكونون ملزمين بالإنتاج و التركيب المحلي للمعدات و التجهيزات الصناعية الخاصة بنشاطات إنتاج و توزيع الطاقات المتجددة خاصة الألواح الشمسية.

و تندرج هذه المناقصة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والذي تعول من خلاله الحكومة على إنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة مع أفاق سنة 2030 و هو ما سيمثل نسبة 27بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني من الكهرباء.

وبخصوص أفاق الشراكة الجزائرية الألمانية في مجال تطوير الطاقات المتجددة، ذكر بوطرفة إن شركة كهرباء الطاقات المتجددة التابعة لمجمع سونلغاز كانت قد وقعت سنة 2014 عقدا مع شركة ألمانية مختصة من اجل انجاز أربع 4 محطات لإنتاج الكهرباء الشمسية بكلفة 6ر15 مليار دينار و بطاقة إجمالية تبلغ 85 ميغاواط. وتتوزع عبر كل من سعيدة (30 ميغاواط) و النعامة (2 ميغاواط) والبيض (23 ميغاواط) و سيدي بلعباس( 12 ميغاواط).

ق.و