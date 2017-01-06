بن غبريط: التسيير المحلي للمؤسسات التربوية دون مستوى التطلع

أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط أن التسيير الحالي لكل المؤسسات التربوية دون مستوى التطلع الذي تأمل فيه الوزارة، متهمة المسؤولين عنها بعدم تطبيق تعليمات وتوجيهات الوزارة في تسيير بعض الملفات.

وخلال ندوة صحفية نشطتها امس تزامنا مع انعقاد الندوة وطنية لمدراء التربية وإطارات القطاع، اعترفت بن غبريط أن تكوين موظفي القطاع يشهد اختلالات، و ترجع هذه الأخيرة إلى نقص التكوين في مجال تسيير الشؤون المحلية و تعمل الوزارة على تجسيد لقاءات خاصة لإعداد وثيقة حول مرجعية التكوين لكل موظفي القطاع.

من جهتهم، أشار الشركاء الاجتماعيين أن المؤسسات التربوية تشهد زيارات تفقدية غير دورية إضافة إلى عدم تجسيد لقاءات حوارية مع النقابات ،و فيما يخص هذا الموضوع شددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بتوجيهات الوزارة على المستوى المحلي خصوصا ما تعلق بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين من خلال تنظيمك جلسات عمل دورية و منتظمة لدراسة المشاكل و الوفوق عليها و هو الأمر الذي اعتبرته بن غبريط تؤدي إلى خلق الثقة و الهدوء.

تقارب النتائج الدراسية لـ 2016 و2015

أبرزت المعطيات المتوفرة لدى وزارة التربية الوطنية ان نتائج الفصل الأول للسنة الدراسية 2016-2017 تقارب نتائج نفس الفصل المسجلة في السنة الماضية, حسب ما أكدته وزيرة القطاع.

وأوضحت بن غبريط خلال الندوة الوطنية لمديري القطاع، أن المفتشية العامة للوزارة ستقدم نتائج الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية, نهاية شهر الجاري, مبرزة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تقارب نتائج الفصل الأول من السنة الجارية و نتائج نفس الفصل من السنة الدراسية 2015-2016″.

وأبرزت الوزيرة, انه في حالة وجود اختلالات, في تنفيذ البرامج لا سيما الجديدة منها و التي تمس السنة الأولى والثانية ابتدائي والأولى متوسط”يقوم المفتش بمعالجتها من خلال القيام بالتعديل البيداغوجي”.

وحسب الوزيرة فان “النقص ان وجد يمس بعض المواد والمؤسسات التربوية”, مؤكدة ان الأساتذة من جانبهم, يرون أن النتائج المنخفضة في بعض المواد “أمر طبيعي” لأن الفصل الأول هو الأطول والأصعب بالنسبة للتلميذ من حيث التكيف مع الاساتذة والزملاء. و في ردها عن سؤال حول عمليات التخريب التي مست مديرية التربية لولاية بجاية, عبرت عن “حزنها العميق” لهذا العمل و قالت أنه تم استرجاع بعض ملفات الموظفين التي تم اتلافها , بفضل عمليات الرقمنة.

نسرين محفوف