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بـوشـوارب: سـنـة 2017 ستكـون للمـناولـة

قال إن الجزائر ستكتفي ذاتيا خلال العام الحالي بمنتوج الفوسفات:
بـوشـوارب: سـنـة 2017 ستكـون للمـناولـة

eldjazair 6 يناير 2017 الاقتصاد اضف تعليق 14 زيارة

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صرح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى ولاية سطيف بأن”سنة 2017 ستكون للمناولة”، مذكرا بأن قانون المالية لهذه السنة حمل عديد التحفيزات الموجهة للمستثمرين في نشاط المناولة.
وأضاف الوزير في هذا السياق، بأن زيارة مشروع وحدة إنتاج العجلات المطاطية بالمنطقة الصناعية لسطيف الذي تجري أشغال إنجازه سيدخل حيز الإنتاج نهاية السنة الجارية بقدرة إنتاج تصل إلى 2 مليون وحدة سنويا فيما تقدر احتياجات السوق الوطنية منها إلى حوالي 6 ملايين وحدة ما”سيمكننا من دخول ميدان مناولة قطاع السيارات”.
وأبرز بوشوارب أن زيارته لهذه الوحدة كان بهدف تدعيمها وإعطائها كامل الإمكانات لتصل في أقرب وقت إلى مرحلة الإنتاج وتنويع الاقتصاد والخروج من التبعية للمحروقات.
وكشف الوزير من جهة أخرى بأن الجزائر ستكتفي ذاتيا خلال سنة 2017 بمنتوج الفوسفات والذي سيوجه الفائض منه فيما بعد للتصدير خاصة نحو الصين والهند.
وبشأن تصدير الإسمنت، أوضح وزير الصناعة والمناجم بأن التحضير جاري لإنجاز أرضيات لهذا الغرض على مستوى الموانئ مذكرا بأن الحكومة قررت تحفيز الصناعات الناشئة أملا في أن تصبح الجزائر سنة 2019 بلدا ناشئا.
ق.و

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