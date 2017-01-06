اجتماع الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي يترجم إرادة البلدين في تكثيف التعاون

أبرز اجتماع مدريد نهاية سنة 2016 في إطار الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين الجزائر و اسبانيا عن إرادة البلدين لتكثيف و تنويع تعاونهما الثنائي. وبحكم اتفاق الصداقة وحسن الجوار والتعاون الذي يربط البلدين منذ اكتوبر 2002 و في إطار تمديد مشاورتهما الثنائية العادية الرفيعة المستوى عقد البلدان نهاية سنة 2016 أول دورة للحوار الاستراتيجي جاءت تترجم إرادة البلدين في تكثيف و تنويع تعاونهما.

ترأس كاتب الدولة الإسباني للشؤون الخارجية إيغناسيو إيبانيز مناصفة مع عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و الجامعة العربية الاجتماع الذي كان فرصة للتطرق إلى المسائل السياسية و الأمنية من بينها مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة.

كما شكل اللقاء فرصة للطرفين للتطرق للمواعيد الثنائية برسم التحضير الدورة السابعة الرفيعة المستوى المرتقبة في السداسي الثاني من سنة 2017.

و أكد عبد القادر مساهل أن مثل دورات الحوار هذه “تمثل آليات و وسائل هامة تسمح بتبادل و تعزيز قدرات التحرك على الصعيد الدولي”.

كما سمح هذا اللقاء بعرض التجربة الجزائرية في محاربة التطرف التي تتشاطرها الجزائر مع البلدان الأخرى و كذلك التحليل الجزائري “لظاهرة الهجرة وعلاقاتها مع التطور والأمن”.

– علاقات مميزة بحاجة إلى تعزيز-

وصف وزير الشؤون الخارجية و التعاون الاسباني ألفونسو داستيس في احدى تصريحاته العلاقات الجزائرية الاسبانية ب”المميزة” و أنه يتعين “تعزيزها و تقويتها” لاسيما في 2017 مع تنظيم الاجتماع الرفيع المستوى السابع بين البلدين.

توجت العلاقات الممتازة بين البلدين بتوقيع عدد من الاتفاقات الثنائية في ديسمبر 2016 بالجزائر العاصمة على غرار الإتفاق بين سوناطراك و الشركة الإسبانية “انجينيرينغ تيكنيكاس ريونيداس انترناثونال ” لإنجاز دراسات هندسية قاعدية لمشروع تكسير الفيول و معالجة مخلفات النفط الناتجة عن مصفاة سكيكدة.

كما وقعت سوناطراك إتفاق شراكة مع الشركة النفطية الاسبانية “سيبسا” في شهر نوفمبر الماضي يتضمن تجديد العقود التي تربط الشركتين فضلا عن توقيع عقد مدته 25 سنة إضافية بالنسبة لحقل البترول “ررد الكروف” في إطار القانون الجزائري للمحروقات.

و في إطار تنويع التعاون تم مؤخرا التوقيع على بروتوكول إنشاء شركة في مجال النقل من أجل إنشاء شركة مختلطة جزائرية إسبانية بالجزائر لتصنيع تجهيزات السكك الحديدية و تجهيزات التمديد.

ووقعت إسبانيا التي تعد من البلدان المتقدمة في الزراعة إتفاقية تقضي بتحويل ديون بقيمة 7 مليون أورو إلى استثمارات لتكثيف إنتاج الزيتون في منطقة المسيلة علما ان إسبانيا حتل المراتب الأولى في هذا المجال.

و في سياق متصل زار متعاملون جزائريون في مجال الزراعة و الصناعات الغذائية بعض التعاونيات الفلاحية بإسبانيا خلال السنة الفارطة بغية الإستفادة من التجربة الإسبانية في طرق الإنتاج و الإستغلال و التسيير حيث قام متعاملو البلدين بتبادلات مثمرة سعيا لتعزيز الشراكة في هذا المجال.

و من جهة أخرى جاءت إحتفالية الذكرى 900 لميلاد المفكر والشاعر الصوفي والولي الصالح لمدينة تلمسان سيدي بومدين بمدينة “كانتيلانا” كتأكيد على عمق الروابط الثقافية و التاريخية بين الجزائر و اسبانيا.

و كان سيدي بومدين إبن مدينة “كانتيلانا” طيلة أربعة أيام موضوع محاضرات و نقاشات تخللتها سهرات موسيقية أندلسية أحيتها فرق جزائرية و إسبانية تماما كما هو الحال بالنسبة للكاتب المشهور “ميغيل سيرفنتس” الذي يرتبط إسمه بالجزائر كونه عاش فترة من حياته بها.

إن انعقاد الدورة السابعة رفيعة المستوى في سنة 2017 من شأنه أن يزيد من توطيد العلاقات بين الجزائر و إسبانيا و يعود بفائدة أكبر على البلدين اللذين يمتلكان قدرات هائلة و متكاملة في مختلف المجالات و تقارب جغرافي يسهل مبدأ الشراكة رابح-رابح الذي يخدم مصلحة البلدين.

ق.و