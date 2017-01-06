“أونساج ” ستطلق خدمات جديدة عبر موقعها الإلكتروني

ستطلق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “قبل نهاية جانفي الجاري” عبر موقعها الإلكتروني تطبيقات جديدة تمكن الشباب من تقديم طلباتهم ومتابعة ملفاتهم عبر شبكة الإنترنيت والهواتف المحمولة حسبما أكده أول أمس بقالمة مستشار المدير العام لذات الجهاز سليمان بولقرينات.

وأضاف نفس المسؤول في تصريح أدلى به على هامش تنصيب الفرع الولائي للفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي بأن التطبيقات الخاصة بهذه الخدمة جاهزة حاليا وهي قيد التجارب قبل وضعها رسميا حيز الخدمة عبر كامل التراب الوطني.

وأوضح أنه إضافة إلى عملية التسجيل على الخط التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب منذ سنة 2014 ، فإن أهم الميزات التي ستقدمها هذه التطبيقات الجديدة تتمثل في أن الشاب بإمكانه متابعة كل مراحل ملفه والوثائق الناقصة فيه من دون التنقل إلى مقرات الوكالة.

كما أضاف المتحدث بأن ثاني الخدمات المستحدثة عبر الموقع الإكتروني للوكالة تتمثل في إنشاء شبكة المقاولين الشباب التي ستكون فضاء للتعريف بالمؤسسات المصغرة وعرض منتجاتها إضافة فتح النقاش بين الشباب المستفيدين و ربط جسور التواصل والتعارف وتبادل الخبرات فيما بينهم.

استرداد ما يفوق 7 مليار د.ج من إجمالي ديون القروض التي استفاد منها الشباب

من جهة أخرى فقد تم برسم سنة 2016 استرداد ما يفوق 7 مليار د.ج من إجمالي ديون القروض التي استفاد منها الشباب لاستحداث مؤسسات مصغرة ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أنساج”، وفقا لما ذكره نفس المصدر معتبرا هذه النسبة “هامة” وتمثل ضعف أو أكثر من ضعف المبلغ المسترجع خلال سنة 2015 كما أنها سمحت في نفس الوقت -حسبه- من تمويل عدد كبير من المشاريع الجديدة من أموال الوكالة.

من جهته أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب خير الدين هامل بأن المكتب الولائي لقالمة هو ثاني مكتب يتم تنصيبه منذ اعتماد الفيدرالية في 17 ديسمبر 2016 وذلك بعد تنصيب مكتب ولاية عنابة يوم 2 يناير الجاري مبرزا بأن برنامج عمل الفيدرالية يتركز على تنصيب كل المكاتب عبر 48 ولاية “قبل نهاية الثلاثي الأول من 2017 “.

وأوضح بأن الفيدرالية ستعمل على تذليل الصعوبات التي يواجهها الشباب المستفيدون من إنشاء مؤسسات مصغرة في إطار كل من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة مضيفا بأن الفيدرالية تلقت ما يقارب 30 ألف طلب انخراط عبر الموقع الإلكتروني المفتوح للعملية.

نسرين.م