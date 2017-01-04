“سبيسيفيك” يطالب الوزير الأول بالنزول إلى البرلمان

سجّل النائب الطاهر ميسوم، خرجة جديدة صباح أمس خلال مناقشة مشروع قانون القياسة، بالمجلس الشعبي الوطني، حيث قام بإشعال شمعة ووضعها أمامه وهو يخاطب ممثلي الحكومةّ، متّهما هذه الاخيرة بتحريض الإعلام ضدّ النواب لتشويه صورتهم.

واستعرض الطاهر ميسوم، المعروف بتسمية “سبيسيفيك”، ما حدث له مع صحفية حينما وجّهت له سؤال اعتبره “مبتذلا” وهو المتعلق بـ”هل يشتري النائب الذي يقبض 26 مليون سنتيم في الشهر الموز بسعر 600 دينار؟” واتّهم ميسوم الحكومة بتحريض الإعلام الخاص الموالي لها، على النوّاب، لا سيما المعارضين لتشويه صورتهم أمام المواطنين.

وخاطب “سبيسيفيك” وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، بالقول: “ليس بيني وبينك مشكلة فأنت وزير دولة في حكومة ومسؤول وانا نائب”، فيما يشبه تراجعا من النائب المثير للجدل، عن كلام كان وجهه للوزير في وقت سابق حين اتهمه بـ”الانحدار من أصول معادية للثورة”. وتناول النائب صورة للشهيد العربي بن مهيدي وشمعة على جانبه الأيمن، وقال إن النائب مثل هذه الشمعة يحترق من أجل المواطن في الوقت الذي تشوّهه الحكومة وإعلامها.

وطالب ميسوم أيضا، الوزير الأول عبد المالك سلال بالنزول إلى النواب للردّ على انشغالاتهم التي هي بالأساس انشغالات المواطنين إضافة إلى عرض بيان السياسة العامة للحكومة، وقال “سبيسيفيك”: “أنا نائب ولدي حقّ الرقابة على الوزير الأوّل ومن حقي أن أسأله”.

وقاطع رئيس الجلسة محمد العربي ولد خليفة مداخلة ميسوم، لأنها خارجة عن نصّ القانون المعروض على المناقشة، لكنّه لم يعلّق على ما قاله.

نسرين.م