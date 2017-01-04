“حمس” تتمنى عودة الوحدة بين “أبناء الشيخ نحناح” قبل التشريعيات



عبرت حركة مجتمع السلم، أمس، عن أملها في عودة الوحدة بين أبناء الشيخ نحناح، مؤكدة أن هذا الأخير أكبر من الأشخاص وأرقى من التنظيمات، وأنّ الخيارات والمقاربات والسياسات والاجتهادات الفكرية والتنظيمية ليست قرآنا منزّلا، وبالتالي فهي قابلةٌ للنقد والمراجعة.

وقال النائب عن الحركة ناصر حمدادوش في منشور له إن هذه الوحدة ستكون فرصةً وامتحانا نفسيا للقدرة على التجدّد، ومحطةً واختبارا فكريا لمدى القدرة على التجديد، في إطار الحركة الأم، التي هي الإرث التاريخي المشترك، والميراث الشرعي الذي تركهم عليه المؤسّس الشيخ محفوظ نحناح، والرّصيد الكبير الذي هو وَقْفٌ لكلِّ الجزائريين، وليست حِكرًا على أحدٍ حتى يَغلِق أبوابَها في وجوه الآخرين.

وقال المتحدث ان “أخطاء الأمس” ليست مبرّرا لعرقلة “وَحدة اليوم”، وأنّ المسؤولية عمّا حدَث مسؤوليةٌ مشتركة ولو بدرجاتٍ متفاوتة، ولم يكن أحدٌ منّا معصومًا، فلا نحن ملائكة، ولا غيرُنا شياطين، مشيرا انه لا يمكن أنْ يتوقّف تاريخ “الحركة” عند لحظةٍ زمنية جامدة.

وحسب ما كشفه النائب فان مجلس الشورى الوطني لـ “حمس” قد ألزمهم بإنجاز “مشروع الوحدة” كمشروعٍ استراتيجي منذ قرابة 03 سنوات، وهو في أرضيته التي تأسّس عليها “مشروع وحدة” وليس “مشروع عوْدة“، وهو ما يقتضي الأخذ والعطاء، بما تتطلّبه المفاوضات من التوافقات والتنازلات المتبادلة، وأنّ الاتجاه المنطقي –حسبه- هو الانسجام مع “القيمة الرّمزية للوَحدة” تصاعديًّا بإنجاحها في التفاصيل لا العكس.

وقال حمدادوش انه لا يُعقل أنْ تغلبَ “الإجراءاتُ” “المبادئ”، أو تشغِل “الجزئياتُ” عن “الكليات”، أو تستبدّ الطموحاتُ الذّاتية الإنتخابية والتنظيمية على حساب المشروع الاستراتيجي والرؤية الكلّية والهدف النبيل، لأنّ المتجرّد من حظوظ النفس الشخصية، والمتحرّر من الخلفيات والرّوابط السّلبية لن يجد نفسَه في عداوةٍ مع هذا الخيار المبدئي، والذي ألزمتنا المؤسساتُ بتحقيقه.

وعن المكاسب التي ستاتي بها الوحدة، افاد النائب انها تسمو فوق الأشخاص والتنظيمات والانتخابات، وهي تجمع بين “الانتخابات” و”الوَحدة الاندماجية” وفق رؤيةٍ استرتيجيةٍ متكاملة، كما اشار انها ليست إجراءً سياسي أو إداري، بل يتجاوز ذلك إلى البُعد القيمي والمبدئي، وهو لا يخضع إلى قرارٍ، بل إلى التشبّع بالثقافة الوَحدوية، وهو ما يحتاج إلى شجاعةٍ وجهادٍ نفسيٍّ كثمرةٍ لمخزونِ التربية وسَعَة الفكر والأفق، تعبّر عن أصالة أصحاب المشروع واصطباغهم بالقيم.

ومهما يُقال عن “الوحدة” من الناحية “التنظيمية” أو “الانتخابية” أو “السياسية”-يضيف- فهي تحمل بُعدًا رمزيا تصالحيا، لا يخفى فضلُه وأجرُه، وأنّ بقاءَ فسادِ ذات البَيْن يمسّ بقدسية الفكرة وبنصاعة الرّسالية في المشروع.

اما عن الكسْب السّياسي والانتخابي، فاوضح ان الانشقاقات والانقسامات قد أضرّت بهم، وأثّرت على رمزيتهم ومصداقيتهم أمام الرأي العام، وهزّت معنوياتِ العديد منّهم، وأصبحوا في نظر الآخر غيرَ جدِيرِين بالاحترام، فلا يُعوّل عليهم سياسيا ولا إنتخابيا، وذلك بتشتّت الأوعية التنظيمية والانتخابية، وتبدّد الموارد المادية والبشرية، مشيرا انّ هذه الوَحدة – وفي ظلّ قانون الانتخابات الحالي – ستُعطي لهم قيمةً مضافةً قد تنقذهم من عتبة الإقصاء في العديد من الولايات، خاصة في ظلّ تحالفاتٍ أخرى قد تكون على حسابنا شعبيًّا أو سلطويًّا، كما أنها ستوفّر لهم خطابا انتخابيا مريحا، يجنّبهم التبرير في حالة بقاء الانقسام والشذوذ عن التكتلات الأخرى.

نسرين محفوف