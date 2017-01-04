بوضياف يتفقد الأطفال ضحايا انفجار عبوة ناسفة بالبليدة

وقف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف ليلة الثلاثاء بكل من المستشفى الجامعي فرانس فانون ووحدة حسيبة بن بوعلي بالبليدة على الوضعية الصحية للأطفال ضحايا حادث انفجار عبوة ناسفة الذي وقع الاثنين بمنطقة الريحان ببلدية عين الرمانة في دائرة موزاية والذي أودى بحياة طفل وخلف إصابة سبعة آخرين بجروح.

وبعدما قدم تعازيه لعائلة الطفل المتوفي في هذا الحادث الأليم باسمه وباسم الحكومة، أكد الوزير لعائلات الأطفال الجرحى و ذويهم “تكفل الدولة التام بهم”، مطمئنا إياهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان لهؤلاء العلاج اللازم و وقوف الدولة بجانبهم.

و ثمن بوضياف خلال زيارته للأطفال الجرحى العمل “الجبار” الذي يقوم به الطاقم الطبي الساهر على ضمان العلاج لهم، خاصة و أن عددا منهم خضع لعمليات جراحية معقدة تم خلالها بتر لاثنان من المصابين أحد أطرافهما قائلا أن “الطاقم الطبي كان في المستوى و أدى واجبه على أحسن وجه”.

و أضاف أن الأطفال المصابين الذي لا يتجاوز سنهم الإثني عشرة سنة في حالة “جيدة” و بانه خلال اليومين القادمين سيغادر معظمهم المستشفى، مشيدا بالعناية الكبيرة و الاهتمام الذي يحظى به هؤلاء الأطفال الجرحى.

و وجه بالمناسبة المسؤول الأول عن القطاع تعليمات للقائمين على السهر على الجرحى بضرورة التكفل النفسي بعائلاتهم ومواساتهم في هذه المصيبة من خلال طمأنتهم و بصفة دورية عن الوضعية الصحية التي أضحى عليها أبنائهم .

و اغتنم وزير القطاع خلال زيارته لهؤلاء الأطفال المصابين وكذا المرضى المتواجدين في مصلحة الرضوض بمستشفى فرانس فانون بدعوة المواطنين بضرورة “وضع الثقة في مهنيي الصحة المحليين، اعتبارا من الممرض إلى الأستاذ”، قائلا “أنه كم من مريض ذهب للعلاج في الخارج و قدم في وضعية حرجة غير أن الكفاءات الوطنية أثبتت نجاعتها في ضمان له علاج ذو نوعية”، مستدلا في ذلك بعدة حالات من باتنة و عنابة و الوادي، و اليوم -يقول بوضياف بالبليدة- بعدما وقف على حالة مسن بالمصلحة المذكورة في حالة حرجة أضحى عليها بعدما توجه للعلاج في دولة مجاورة الأمر الذي تطلبت من الطاقم المحلي إخضاعه لعملية جراحية جد معقدة استغرقت أكثر من ستة ساعات و هو حاليا تحت المراقبة الطبية.

نسرين محفوف