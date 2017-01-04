“المجتمع استوعب أن السلطة تبارك لغة الاحتجاجات”

كيف تقرأون الإحتجاجات الأخيرة التي تمس بعض الولايات رفضا لإجراءات قانون المالية 2017؟

هناك نوعان من الاحتجاجات في الجزائر الفئوية القطاعية التي تحمل مطالب واضحة وهي روتينية الحدوث، والاحتجاجات الأخرى التي تكون كردات فعل انفعالية تنجر عن تذمر ورفض لأمر واقع. ليس شرطا أن تكون هذه الاحتجاجات تحت تأطير معين لأنها تأخذ شكل الشرارة إضافة إلى أن هذا النوع من التحركات يقوده شباب مهمشون ليس لديهم مستقبل في الجزائر. النظام السياسي هو من أصبح يبارك الاحتجاجات ذات الطابع الراديكالي من خلال تقديمه تنازلات إلى كل من يغلق الطريق ويهدد الوضع العام.

ما هو تقييمكم لتعامل السلطة مع هذه الاحتجاجات الشعبية الأخيرة؟

السلطة ليس لديها خيارات كثيرة للتعامل مع هذه الاحتجاجات، هي مطالبة بحفظ الأمن وإذا كانت السلطة مهددة في حد ذاتها فهي مستعدة للتقليص من حجم الأمن للحفاظ على وجودها. المشكل أن السلطة في إطار سياسة شراء السلم الاجتماعي استجابت بطرق سريعة لمطالب كل من قام بتهديدها، آخر مثال تعلق بالتلاميذ الذين خرجوا إلى الشارع، في حين أن الأطباء لم يتم التعامل معهم. السلطة ليس لديها خيارات كثيرة ورغم ذلك كل الحلول ستصب في صالحها بما أنها تستغل الوضع بحجة إعادة فرض الأمن وبالتالي يجد المجتمع نفسه مرة أخرى في حلقة مفرغة.

هناك من يحذر من مخطط خارجي يستغل الأحداث، هل هذه الفرضية واقعية؟

المخطط الخارجي موجود دائما، والأطراف الخارجية تستغل ضعف منظومة الحكم. حتى في العالم هناك تآمر بين الدول مثال تصنت الولايات المتحدة الأمريكية على ألمانيا. المشكل يبقى في ضعف الجبهة الداخلية التي يعمل عليها الآخر للتوسع والنفوذ. اليد الأجنبية موجودة في كل الدول.

السلطة تظل تتحدث عن الخطر الخارجي في ظل وضع داخلي متأزم، ما هو تحليلكم للأمر؟

السلطة تستثمر في أمرين: ذاكرة الجزائريين في التسعينات للتخويف من رجوع المأساة الوطنية، وكذلك تستثمر في نماذج بلدان الربيع العربي سوريا وليبيا واليمن. هذا الخطاب يخدم السلطة ويقدم المجتمع إليها على طبق من ذهب. وهي تستغل الأوضاع للقول أن الأمن هو الأساس وليس الديمقراطية كما يحدث في سوريا اليوم. الحقيقة أن النظام السياسي الجزائري هو صاحب اللعبة وهذه قوته الحقيقية، غيب البدائل وميع النخب فأصبحنا في الجزائر مطالبين باختيار الأقل سوءا وهو النظام. النظام تهمه الاحتجاجات غير المؤطرة واللاّقانونية حتى يستطيع التحكم في مخرجاتها وهو في الحقيقة ضعيف عمم ضعفه على الجميع أحزاب ونقابات ونخب وبالتالي حوّل الشرطي إلى المحاور الوحيد للمجتمع.

إسلام كعبش