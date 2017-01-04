المئات من خريجي جامعة التكوين المتواصل يحرمون من الإدماج

رفضت المديرية العامة للوظيفة العمومية إدماج الموظفين الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل في المناصب التي استحدثت مؤخرا بموجب المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.

وحسمت المديرية العامة للوظيفة العمومية في قرار إدماج موظفين حاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل في رتبة مساعد متصرف (رتبة مستحدثة) في إطار النصوص القانونية الجديدة، حيث كشفت في تعليمة تحمل رقم 9842 تحصلت “الجزائر” على نسخة منها عن رفضها لكل عملية إدماج خارجة عن إطار المرسوم التنفيذي الخاص بالأسلاك المشتركة، حيث ذكرت” أن التصنيف 11 يخص فقط شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية التي تم الحصول عليها من مؤسسات التكوين العالي وليس من جامعة التكوين المتواصل”، مشيرة إلى أن القرار هذا قد اتخذ عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16 -280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.

ومن شأن قرار المديرية العامة الذي أتى بتوصية من الوزير الأول عبد المالك سلال أن يحرم مئات الطلبة من خريجي جامعة التكوين المتواصل من الادماج في الرتبة المستحدثة التي تخص رتبة مساعد متصرف، حيث يتساءل كثير من الطلبة عن جدوى التكوين الذي يتلقونه لمدة ثلاث سنوات كاملة مقابل دفع مبالغ مالية تصل إلى أزيد من 7000 دينار للموسم الدراسي.

وكانت إحصائيات سابقة قد أكدت ان عدد الطلبة بجامعة التكوين المتواصل يفوق 150 ألف طالب على المستوى الوطني، وتستوعب جامعة التكوين المتواصل أزيد من 4 آلاف أستاذ متعاقد مع جامعة التكوين المتواصل تسند إليهم عدة مهام بيداغوجية من بينها التدريس حضوريا وعن بعد.

عمر حمادي