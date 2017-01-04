الأفافاس” يجدد اقتراحه للتشاور ويدعو سكان بجاية إلى اليقظة

عبر حزب جبهة القوى الاشتراكية عن قلقه من الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية بجاية، داعيا إلى ضرورة اليقظة واستعمال الطرق السلمية للمطالبة بالحقوق المشروعة.

وجاء في بيان للحزب امس الأربعاء “يتابع حزب جبهة القوى الاشتراكية باهتمام بالغ الأوضاع الحرجة في بجاية التي تهدد بالفوضى وإدخال الولاية في دوامة العنف”.

وأضاف البيان أن “عناد السلطة ومعارضتها لأي بديل سياسي ديمقراطي ولكل مخرج توافقي للازمة… يدفع فئات معينة من السكان إلى استخدام العنف”.

كما أكد “الافافاس” انه لطالما ساند حق التظاهر السلمي والإضراب للمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب، مطالبا في نفس الوقت سكان ولاية بجاية وخاصة الشباب بضرورة اليقظة لإحباط مناورات خلق الفوضى.

وختم البيان أن الافافاس “يجدد اقتراحه للتشاور والحوار من أجل تحقيق إجماع وطني بديل عن ديكتاتورية العنف أيا كان مصدره”.

نسرين.م