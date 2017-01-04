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آيت عبد الرحمان عبد العزيز: عقوبات صارمة ضد التجار المضاربين بأسعار المواد الأساسية

فرق تفتيش للرقابة على أرض الميدان وبمختلف مناطق الوطن:
آيت عبد الرحمان عبد العزيز: عقوبات صارمة ضد التجار المضاربين بأسعار المواد الأساسية

eldjazair 4 يناير 2017 الوطني اضف تعليق 3 زيارة

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أكد مدير ضبط النشاطات التجارية على مستوى وزارة التجارة آيت عبد الرحمان عبد العزيز بأن الزيادات الأخيرة في الأسعار من طرف بعض التجار والمسجلة على مستوى العديد من المواد خاصة الأساسية منها أمر غير قانوني وغير مبرر، مؤكدا بأن هؤلاء التجار سيعاقبون كما أن هناك فرق تفتيش للرقابة على أرض الميدان وبمختلف مناطق الوطن.
وأكد المتحدث الذي نزل ضيفا على برنامج رهانات للقناة الأولى للإذاعة بأن المواد الأساسية واسعة الاستهلاك أسعارها مقننة ومهما كانت الظروف يمنع منعا باتا رفع أسعارها فوق ما حدد من طرف الدولة، وستفرض إجراءات صارمة من طرف لجان الرقابة على التجار المضاربين .
كما أوضح ممثل وزارة التجارة بأن هناك مخزون جيد من المواد الغذائية وخصوصا الأساسية منها وعلى مستوى جميع دواوين الضبط منها وفي كل ولايات الوطن.
ق.و

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