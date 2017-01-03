“80 بالمائة من الأراضي الفلاحية ملك للخواص”

• 1690 ملف على مستوى مجلس الدولة يخص النزاعات حول الأراضي

كشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، عبد الحفيظ هني، أن 80 بالمائة من المساحة الإجمالية للعقار الفلاحي المقدرة بـ 2040 مليون هكتار تابعة للخواص في إطارما يسمى بالملك فيما تملك الدولة النسبة المتبقية والبالغة مساحتها بـ 2700 مليون هكتارأغلبيتها تابعة للمستثمرات الفلاحية الفردية التي أنشئت بعد إعادة الهيكلة في إطار القانون السابق 87/19 الذي يتضمن تنظيم واستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة.

وأضاف في تصريح للإذاعة الوطنية أمس أنه من مجموع العقار الفلاحي المقدرة مساحته ب 2040 مليون هكتار 8.5 مليون هكتارمنها صالحة للزراعة مشددا على ضرورة إستغلاله واستمر بلغة الأرقام ليكشف أن الإحصائيات التي قامت بها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أبانت عن وجود 1.23 مليون مستثمرة فلاحية 93 ألف منها مسجلة في إطار عقود الإمتياز مبرزا أن هذه الأخيرة تعد ثروة وطنية وتساهم في نمو اقتصاد البلاد بنسبة 13 بالمائة في الإنتاج الداخلي الأمر الذي قال إنه عادل أكثر من 35 مليار دولار لسنة 2015 .

وكشف ذات المتحدث بلغة الأرقام عن تسلم الفلاحين ل 178 ألف عقد إمتياز تحتوي على مساحة 2.2 مليون هكتار، و أضاف ذات المتحدث أن تطبيق المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 23 فيفري 2011 و المنشور رقم 108 المتضمن إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة و تربية أفضى لإنشاء 188 محيط فلاحي في السنوات الماضية بمساحة 920ألف هكتارلمناطق السهوب والأراضي الصحراوية مشيرا إلى أن العملية لا تزال مستمرة وأنه تم إستدعاء 1600 مرشح لإمضاء دفتر الشروط .

وفي سياق منفصل،أكد ذات المتحدث ان هناك العديد من الإشكالات عندنا بعض الإشكالات و الملفات الموجودة على مستوى العدالة تخص النزاعات بين المستثمرين و بين الورثة و إشكال آخر يتعلق بمسح الأراضي كاشفا عن 1694 ملف متواجد على مستوى مجلس الدولة.

زينب بن عزوز