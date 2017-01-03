ولد عباس يعيد ترتيب المكتب السياسي

فند المكلف بالإعلام لجبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، ما وصفه بالشائعة التي يتم الترويج لها من قبل بعض الجهات مفادها نية الأمين العام جمال ولد عباس تغيير تشكيلة المكتب السياسي مجددا التأكيد أن الأمر عار من الصحة وغير مطروح في أجندة الحزب العتيد المركز جهوده في الوقت الراهن على الاستحقاقات المقبلة بغية ربح تحدي الحفاظ على لقب الأغلبية البرلمانية .

وأضاف خلدون في تصريح ل “الجزائر” أمس أن الأمين العام جمال ولد عباس سيجري حقا تغييرا في المكتب السياسي ولكن من باب إعادة توزيع المهام ودمج بعض اللجان التي لها نفس المهام مثل المكلف بالمنتخبين وكذا نواب البرلمان إلى جانب الأسرة والمرأة مع الحفاظ على نفس التشكيلة والبالغ عددها 18 عضو مكتب سياسي وقال :” هناك خلط أو عدم فهم فالأمين العام الحالي لا ينوي تغيير تشكيلة المكتب السياسي وهو الأمر الذي قاله وكرره في العديد من تصريحاته بالتأكيد على تمسكه بنا تمخض عن المؤتمر الأخير الذي عقدة الحزب في القاعة البيضاوية شهر ماي الفارط ” وتابع:” لا تغيير في التشكيلة و إنما هناك إعادة النظر في توزيع المهام داخل هذه الأخيرة وهو الأمر الذي سيتم هذا الأسبوع “.

وما تعلق بمبادرة لم الشتات الأفالان التي أطلقها ولد عباس بعد اعتلائه كرسي الأمانة العامة للحزب في 22 أكتوبر الماضي خلال انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية أكد خلدون أن الأمور تسير على أحسن ما يرام وأن الأمين العام يتابع الملف شخصيا على جانب لقاءات دورية تعقد بين كافة الأطراف مؤكدا أن الوحدة ولم الفرقاء سيكون قبل التشريعيات المنتظر تنظيمها ربيع2017 وهو الأمر الذي قال أن الأمين العام يسعى لتجسيده للدخول بقوة في الإستحقاقات المقبلة وحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد في قبة البرلمان والمحافظة بذلك على لقب الأغلبية البرلمانية و القوة السياسية الأولى.

وردا على الجديد فيما يخص استئناف المشاورات مع الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم هذه الأخيرة انقطعت بين الجانبين بعد حواره مع موقع السي أن أن العربية المضمون الذي لم يستسغه ولد عباس بوصفه بالمفاجئة الغير متوقعة سيما مع المطالبة بهيئة انتقالية لتسيير شؤون الحزب أكد خلدون انه لا جديد يذكر بعد تصريحات الأمين العام الأخيرة والقائل فيه أن الأمور متوقفة والسبب هو تصريحاته للموقع المذكور آنفا .

زينب بن عزوز