“هذه هي تفاصيل قانون المرور الذي صادق عليه النواب”

“كل الزيادات في النقل عشوائية ولم نتفق بعد مع فدرالية الناقلين”

كشف وزير النقل، بوجمعة طلعي، عن مفاوضات تجريها وزارة النقل مع نقابات الناقلين الخواص لأجل مناقشة قيمة الزيادات المرتقبة في أسعار النقل مع دخول قانون المالية لسنة 2017 حيز التطبيق، مفيدا بأن كل الزيادات الحالية عشوائية وغير مقننة لذلك، فالمواطن مدعو لتقديم شكاوى ضد كل ناقل يمس بتسعيرة النقل.

واعترف بوجمعة طلعي بتوجه وزارة النقل نحو رفع تسعيرة النقل وذلك عقب موافقة مصالحه الجلوس في طاولة واحدة مع اتحادية الناقلين لمناقشة سعر تذكرة النقل على خلفية الزيادات التي اقرها قانون المالية الأخير في أسعار البنزين والمازوت، حيث كشف على هامش جلسة المصادقة على قانون المرور بالمجلس الشعبي الوطني صباح أمس ان مصالحه ستفصل في الزيادات الجديدة المقررة على أسعار النقل عقب الاجتماع المقرر قريبا بين ممثلين عن الوزارة الوصية واتحادية الناقلين، قائلا” سننظم جلسات مع النقابات وسيكون هناك جديد.. لحد الآن لا يوجد أي شيء”، وبخصوص الزيادات الحالية التي اقرها بعض الناقلين اعتبرها طلعي عشوائية وغير مقننة، حيث دعا كل المواطنين إلى تقديم شكاوى لمديريات النقل على مستوى الولايات وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقافهم.

في سياق متصل، صادق أمس نواب البرلمان بالإجماع على قانون المرور الذي سيتضمن العمل برخصة السياقة البيومترية بالنقاط، حيث سيكون السائقون وأصحاب المركبات على موعد مع مسايرة قانون مروري جديد، فصلت فيه المادة 62 مكرر و66 في عدد النقاط التي ستخصم من مخالفي القانون وفقا لدرجة المخالفة، فإذا كانت المخالفة من الدرجة الأولى تخصم نقطة واحدة مع غرامة جزافية تقدر ب 2000 دج عن كل مخالفة تخص الانارة وكبح الدراجات، الإشارة، كبح الدراجات المتحركة والنارية، أو مخالفة الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة وشهادة الكفاءة المهنية، وكذا مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم وفقا للمادة 66 ، في حين أكدت نفس المادة بان العقوبات من الدرجة الثانية ستكلف المخالفين غرامة جزافية تقدر ب 2500 دج مع نقطتين، وقد تم حصرها في المخالفات الناجمة عن عدم استخدام أجهزة التنبيه الصوتي، المرور أوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل العمومي ومرور الراجلين، إضافة إلى المخالفات التي تخص تخفيض غير العادي للسرعة من دون أسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور، وإذا كانت من الدرجة الثالثة ستكلف المخالفين غرامة جزافية تقدر ب 3000 دج مع خصم أربع نقاط، وتخص المخالفات المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة تفوق 10 بالمائة وتقل عن 20 بالمائة التي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات المحرك بمقطورة أو دون مقطورة، أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق ولكل صنف من أصناف المركبات.

أما المخالفات من الدرجة الرابعة ستكلف غرامة جزافية تقدر ب 5000 دج مع خصم ستة نقاط، وقد حددت المخالفات الخاصة بهذه الدرجة في المناورات الممنوعة على الطرق السارة والسريعة، تجاوز السرعة المنصوص عليها بالنسبة لصنف السائقين الحائزين على رخصة السياقة في الفترة الاختبارية، الاستمرار في قيادة مركبة دون اجراء الفحص الطبي الدوري.

أما بالنسبة لمرتكبي جنحة تخصم منهم 10 نقاط باستثناء بعض الجنح المذكورة في المواد 78،80،81،82، أما في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المتعلقة بالمخالفات، فسيتم سحب نقطتين تلقائيا بعد اجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ معاينة المخالفة.

عمر حمادي